Η ΑΕΚ «κοίταξε» στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά «λύγισε» στο 92'

Πρώτη νίκη για τη «βασίλισσα» στη Νέα Φιλαδέλφεια

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Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

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Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ηττήθηκε 2-3 στις καθυστερήσιες στη Νεά Φιλαδέλφεια, στην 4η αγωνιστική του Champions League. Οι Κοϊτά (12΄), Πήλιος (75΄) έδωσαν δύο φορές το προβάδισμα στην Ένωση. Όμως η «βασίλισσα» βρήκε τις απαντήσεις με τους Μπέλιγχαμ (32΄), Μπαπέ (78΄) και στις καθυστερήσεις (90+2΄) ο Βαλβέρδε με «κεραυνό» έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 2-3. 

Απόλυτα ανταγωνιστική η ΑΕΚ μέχρι το 20-25΄ δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι «στρίμωξε» τη Ρεάλ. Με απίστευτη ορμή που της έδωσε ο κόσμος της, η πρωταθλήτρια δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία με τον Γκατσίνοβιτς στο 4΄ και τον Κουρτουά να αποκρούει με το πόδι. Στο 12΄ η Νέα Φιλαδέλφεια πήρε «φωτιά» όταν ο Κοϊτά βρέθηκε στην περιοχή μαρκαριζόμενος από τον Κουκουρέγια, όμως με δυνατό σουτ αιφνιδίασε τον Κουρτουά στην κλείστη του γωνία και άνοιξε το σκορ. Στο 17΄ ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής από ασίστ του Γκατσίνοβιτς (μακράν κορυφαίος στο πρώτο ημίχρονο) αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε. Σταδιακά, όωπς ήταν φυσιολογικό, η ορμή των γηπεδούχων κόπασε. Η Ρεάλ ισοφάρισε στο 32΄ με ασύλλυπτο τακουνάκι του Μπέλιγχαμ από ασίστ του Κουκουρέγια και ανάγκασε την ΑΕΚ να παίξει στο αμυντικό της τρίτο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί «κλασικές» ευκαιρίες. 

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Ο χρόνος, πάντως, δεν ήταν σύμμαχος της πρωταθλήτριας Ελλάδας, αφού ήταν προφανές ότι οι Μαδριλένοι είχαν περισσότερες δυνάμεις. Η «βασίλισσα» απέκτησε τον πλήρη έλεγχο και στο 55΄ έχασε απίθανη ευκαιρία με τον Κουκουρέγια από ασίστ του Μπαπέ. Σωτήριο το τάκλιν που έβαλε ο Ρέλβας. Αμέσως μετά ο Μπαπέ σούταρε ελάχιστα άουτ (62΄) και γενικά η ΑΕΚ είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Όμως οι αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς άλλαξαν αντιδιαμετρικά την εικόνα της Ένωσης που άρχισε να βελτιώνει την παρουσία της στο γήπεδο, να έχει καλύτερα «πατήματα» και να περιμένει μια ευκαιρία. Αυτή ήλθε στο 75΄ όταν ο Κοϊτά από αριστερά έβγαλε την παράλληλη μπαλιά και ο Πήλιος πάνω στην κίνηση «νίκησε» τον Κουρτουά για το 2-1. Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο Champions League ο Ελληνοαλβανός αριστερός μπακ, καθώς είχε σκοράρει και εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι! 

Όμως η Ρεάλ απάντησε άμεσα όταν στο 78΄ ο Ντούμφρις βρήκε χώρο από δεξιά και «σέρβιρε» ένα πολύ εύκολο γκολ στον Κιλιάν Μπαπέ, που σχεδόν μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα (2-2).

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Ο Μπρινιόλι στο 86΄ με «μαγικό» άγγιγμα στο τετ-α-τετ με τον Μπαπέ, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, κρατώντας την ισοπαλία για την ομάδα του, στο 87΄ ο Μπραχίμ Ντίαζ αστόχησε από πολύ κοντά και στο 90+2΄ ο Βαλβέρδε με «άπιαστη οβίδα» έξω από την περιοχή, χάρισε τη νίκη στη «Βασίλισσα» που παραμένει στην κορυφή της League Phase αφού απέφυγε στο «παρά πέντε» την πρώτη της βαθμολογική απώλεια. 

Μετά τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής Μαριάνι απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Κοϊτά.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

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Κίτρινες: Αριάγκα - Κουκουρέγια
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ (53΄ Ζϊνι), Κάιρινεν (60΄ Βάργκα), Αριάγκα, Κοϊτά, Γιόβιτς (88΄ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (60΄ Μαρίν)
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζοζέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια (81΄ Καρέρας), Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (67΄ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ (86΄ Εσπί), Βινίσιους (81΄ Μπραχίμ Ντίαζ), Ντιομαντέ (67΄ Έντρικ), Μπαπέ

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