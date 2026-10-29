Σημαντική διάκριση για την ελληνική ομάδα cheerleading

Συνεχίζονται οι επιτυχίες για το ελληνικό cheerleading μέσα στο 2026, καθώς είχαμε σπουδαίες διακρίσεις μέσα στο διήμερο 24-25 Οκτωβρίου στην Κρήτη.

Φωτογραφίες: Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading

Οι αθλήτριες μας, ανέβηκαν στην κορυφή με τέσσερα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών 2026, που φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο, προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στον θριαμβευτικό απολογισμό του ελληνικού Cheerleading.

Για μία ακόμα φορά, το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο του ελληνικού Cheerleading επιβεβαιώθηκε, με πανηγυρικό τρόπο. Αναλυτικά τα μετάλλια των αθλητριών μας:

1η θέση – Χρυσό μετάλλιο | Youth Hip Hop Double: Ταλ – Γκίκα (Greece Aposperides)

2η θέση – Ασημένιο μετάλλιο | Senior Pom Double: Ανδρεανίδου – Αποστολάτου (Greece Hellenic Star)

2η θέση – Ασημένιο μετάλλιο | Junior Pom Double: Πάτου – Παπατκούδη (Greece Hellenic Star)

2η θέση – Ασημένιο μετάλλιο | Junior Hip Hop Double: Καφαρατζή – Σαλωνίκη (Greece Amazons)

Φωτογραφίες: Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading

Η επιτυχία στο Ηράκλειο έρχεται να προστεθεί στον εντυπωσιακό απολογισμό της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ομάδων, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Ιούλιο, όπου η Ελλάδα είχε κατακτήσει 12 μετάλλια.

Με τα τέσσερα αυτά μετάλλια, η συγκομιδή για το 2026 ανέρχεται πλέον σε 16 ευρωπαϊκά μετάλλια και κατατάσσει την Ελλάδα στην Κορυφή της Ευρώπης, δικαιολογώντας όσους μιλούν για πραγματική υπερδύναμη στον χώρο.