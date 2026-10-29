Διεθνής απεργία για τους λιμενεργάτες αύριο - Ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Τα ελληνικά και διεθνή λιμάνια που συμμετέχουν

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Απεργία στα πλοία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου / ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διεθνής απεργία λιμενεργατών στις 30/10 σε πάνω από 100 λιμάνια παγκοσμίως, με συμμετοχή και από την Ελλάδα.
  • Σημαντική συμμετοχή από ελληνικά σωματεία, αναμένονται επιπτώσεις στη λειτουργία λιμανιών και άλλων κλάδων.
  • Η ΕΝΕΔΕΠ και άλλα σωματεία προγραμματίζουν κινητοποιήσεις, επηρεάζοντας εμπορεύματα αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
  • Συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
  • Στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις σε δημόσιο, σιδηρόδρομο και βιομηχανία ανακοινώθηκαν.

Σε διεθνή απεργιακή κινητοποίηση κατά του πολέμου συμμετέχουν την Παρασκευή 30/10 χιλιάδες λιμενεργάτες σε πάνω από 100 λιμάνια παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία και από την Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα ελληνικά σωματεία του κλάδου έχουν ανακοινώσει συμμετοχή, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία πολλών λιμανιών, ενώ παράλληλες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε σιδηρόδρομο, βιομηχανία και Δημόσιο.

Η κινητοποίηση, όπως έχει γνωστοποιήσει η ΕΝΕΔΕΠ (Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), ξεκίνησε έπειτα από πρωτοβουλία αντίστοιχων σωματείων στην Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη. Με βάση εκτιμήσεις των ίδιων των συνδικάτων των λιμενεργατών, μπορεί να επηρεαστούν εμπορεύματα συνολικής αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Απεργία 30/10: Ποια σωματεία συμμετέχουν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, απεργιακή συμμετοχή έχουν ανακοινώσει η ΕΝΕΔΕΠ, η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΠΡΝ. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται, αναμένεται τα πλοία να μείνουν δεμένα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις προστίθενται και άλλοι κλάδοι. Σε απεργία προχωρούν οι μεταλλεργάτες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με αποφάσεις του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών. Κινητοποιήσεις έχουν επίσης αποφασίσει οι εργάτες στη χημική βιομηχανία, με απόφαση του Συνδικάτου Χημικής Βιομηχανίας.

Απεργιακή δράση θα υπάρξει και στους σιδηροδρόμους, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης έχει προκηρύξει απεργία. Επίσης, στάσεις εργασίας στο Δημόσιο έχουν ανακοινωθεί σε Αττική, Αχαΐα και Θεσπρωτία.

Οι αυριανές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε λιμάνια και πόλεις σε όλη την Ελλάδα:

Τα σημεία των απεργιακών συγκεντρώσεων

  • Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
  • Ελευσίνα, 7 μ.μ., πλατεία Ηρώων
  • Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι
  • Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου
  • Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας
  • Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)
  • Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού
  • Ηράκλειο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας
  • Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού
  • Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο
  • Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα
  • Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Λοιπές δράσεις έχουν προγραμματιστεί:

  • Στις 7 π.μ. στον σταθμό Νερατζιώτισσας και στο Δαχτυλίδι στη λεωφόρο Κηφισίας
  • Στο Περιστέρι, συγκέντρωση στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου (Δημοκρατίας)
    Στο Ίλιον, συγκέντρωση - συναυλία στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία
  • Στην Κατερίνη, συγκέντρωση στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στάσεις εργασίας ΟΛΜΕ: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 30/10

Η προκηρυχθείσα στάση εργασίας στα Γυμνάσια και Λύκεια αναμένεται να επηρεάσει το πρόγραμμα μαθημάτων στις περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Θεσπρωτίας, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους στις 30 Οκτωβρίου, όπου θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε περίπτωση συνεχόμενων κενών, ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα. Παράλληλα, μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και στην Αττική.

Απεργία 30/10: Τα ελληνικά και διεθνή λιμάνια που συμμετέχουν

Από την Ελλάδα συμμετέχουν τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Λαυρίου, Ραφήνας, Πάτρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Βόλου.

Η διεθνής απεργία επεκτείνεται σε λιμάνια στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Μεξικό, το Μαυροβούνιο, το Μαρόκο, την Πορτογαλία / Αζόρες, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ουρουγουάη.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Μελβούρνη, το Εσπίριτο Σάντο, το Ιταζαΐ, το Βούκοβαρ, η Λάρνακα, η Λεμεσός, το Όρχους, η Κοπεγχάγη, το Αμβούργο, το Δουβλίνο, η Γένοβα, η Βαλένθια, το Όκλαντ, το Σαν Φρανσίσκο και το Μοντεβιδέο, ενώ από την Τουρκία συμμετέχουν το MIP (λιμάνι της Μερσίνας), το Gemport (Γκεμλίκ) και το λιμάνι Χαϊντάρπασα (Κωνσταντινούπολη).

 

 

 

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