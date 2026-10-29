Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο γήπεδο με τον γιο της, Βλάσση

Τι είχε πει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Μια ξεχωριστή έξοδο πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τον μεγαλύτερο γιο της, Βλάσση. Η γνωστή παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, έχοντας στο πλευρό της τον μικρό φίλαθλο.

Η καθημερινότητα μιας μητέρας περιλαμβάνει πολλές υποχρεώσεις, ωστόσο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φαίνεται πως φροντίζει να περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν όλοι μαζί. Αυτή τη φορά, η επιλογή της ήταν μια επίσκεψη στο γήπεδο, δίνοντας στον γιο της την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την εμπειρία ενός ποδοσφαιρικού ματς.

Μαμά και γιος βρέθηκαν στις εξέδρες, παρακολουθώντας την εξέλιξη της αναμέτρησης και ο μικρούλης φάνηκε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στον χώρο. Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η τηλεπαρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την έξοδό τους.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, βλέπουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Βλάσση.

Ο πρωτότοκος γιος της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, ενώ ο αδελφός του, Βασίλης, τον Ιούλιο του 2024.