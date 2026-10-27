Την ονομαστική του εορτή είχε χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος μπορεί να βρέθηκε μακριά από τον γιο του, ωστόσο η μέρα του φωτίστηκε από ένα και μόνο τηλεφώνημα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας πέρασε τη χθεσινή ημέρα χωριστά από τον μικρό Πάρη, καθώς ο τελευταίος βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα του, Ιωάννα Τούνη. Η απόσταση, πάντως, δεν στάθηκε εμπόδιο στο να επικοινωνήσουν, με τον μικρό να τηλεφωνεί στον πατέρα του για να του ευχηθεί χρόνια πολλά και να του δείξει την αγάπη του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να πει το δικό του «ευχαριστώ» για τις ευχές του κόσμου, μοιραζόμενος παράλληλα μια άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον γιο του και το πώς η πατρότητα του άλλαξε τη ζωή.

Η τρυφερή ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

«Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη σας! Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας ήταν όταν με πήρε ο Πάρης μου τηλέφωνο, γεμάτος χαρά, για να μου πει χρόνια πολλά και πόσο με αγαπάει. Μπορεί για εκείνον να ήταν ένα απλό τηλεφώνημα, αλλά για μένα ήταν όλη μου η μέρα. Από τότε που ήρθε στη ζωή μου, κάθε γιορτή έχει άλλο νόημα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι ή τι κάνω, αρκεί να ξέρω ότι έχω εκείνον. Ο Πάρης μου και η Love μου είναι η οικογένειά μου, όλος μου ο κόσμος. Και τελικά, όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω πως δεν χρειάζονται πολλά για να είσαι ευτυχισμένος. Μόνο να έχεις ποιον να αγαπάς και να σε αγαπάει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τη λατρεία του στον γιο του, ο οποίος αποτελεί σταθερά την απόλυτη προτεραιότητά του. Παρά τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους και τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, οι δυο τους παραμένουν αχώριστοι, με τον επιχειρηματίες να φροντίζει να απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί του.