Μια προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά του με τον γιο του μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από κοινή τους παρουσία στο γήπεδο.

Το μοντέλο κι επιχειρηματίας βρέθηκε την Παρασκευή με τον Παρούλη του, για να παρακολουθήσουν αγώνα του Ολυμπιακού και συνόδευσε την εικόνα με μια αναφορά στη δική του παιδική ηλικία και στη σχέση με τον πατέρα του.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Δεν έζησα ποτέ τη στιγμή να πάω στο γήπεδο με τον πατέρα μου… Και κάπως έτσι, μαζί του, γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε».

Η δημοσίευση ανέδειξε τη συναισθηματική βαρύτητα που είχε για τον ίδιο η συγκεκριμένη έξοδος, καθώς συνέδεσε την εμπειρία με κάτι που, όπως αποκάλυψε, είχε στερηθεί όταν ήταν παιδί.

Με τον Πάρη στο γήπεδο για αγώνα του Ολυμπιακού

Η φωτογραφία που πόσταρε τον δείχνει με τον γιο του στις κερκίδες του γηπέδου, κρατώντας τον στην αγκαλιά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις σχετικές δημοσιεύσεις, οι δυο τους πήγαν μαζί για να παρακολουθήσουν αγώνα του Ολυμπιακού.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Δημήτρης επέλεξε να μοιραστεί δημόσια στιγμές με τον γιο του. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα τρυφερό στιγμιότυπο, γράφοντας: «Εκεί που σταματάνε όλα».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η σχέση με τον πατέρα του κι όσα είχε αποκαλύψει

Η πρόσφατη ανάρτηση επανέφερε στο προσκήνιο και παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του για τη σχέση με τον πατέρα του. Σε συνέντευξή του στο Πρωινό, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε μιλήσει για την απουσία της πατρικής φιγούρας από σημαντικά στάδια της ζωής του, αναφέροντας ότι οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν περίπου έξι ετών και ότι στη συνέχεια μεγάλωσε με τη μητέρα του.

Όπως είχε δηλώσει τότε: «Η παρουσία του πατέρα μου ήταν πολύ λίγη, μετά μηδενική και τώρα επανήλθε μετά από πολλά χρόνια. Ήταν αρκετά τα χρόνια που δεν είχαμε επαφές. Είναι κάτι που είχα ξαναπεί, ότι όλοι οι γονείς δεν είναι για να κάνουν παιδιά. Είναι κάποιες καταστάσεις και κάποιες συγκυρίες που κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάρουν τον χρόνο τους. Αφού τώρα είναι καλύτερος ο χρόνος και για τους δυο μας και οι σχέσεις μας μπορούν να φτιαχτούν, νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα. Θέλει χρόνο για να καλύψει μια κατάσταση και μια απόσταση που είχε τόσο καιρό και εγώ του δίνω τον χρόνο που χρειάζεται όσο κι αν μου φαίνεται περίεργο και πρωτόγνωρο».