Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη

«Γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.26 , 15:13 Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
10.10.26 , 14:53 Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
10.10.26 , 14:09 Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία
10.10.26 , 14:08 Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου
10.10.26 , 14:07 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
10.10.26 , 14:00 Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου
10.10.26 , 13:40 RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33
10.10.26 , 13:34 Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες
10.10.26 , 13:24 Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
10.10.26 , 13:17 Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
10.10.26 , 12:27 Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τον θάνατο του πατέρα της
10.10.26 , 12:14 Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
10.10.26 , 12:00 Μπεζ μπότες: Φόρεσε το απόλυτο παπούτσι του φθινοπώρου!
10.10.26 , 11:53 Ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις – Ποιους αφορά, πώς γίνεται η αίτηση
10.10.26 , 11:29 Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Ελένη Μενεγάκη για Βίσση & Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μη δικάζετε κανέναν!»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή Το Πρωινό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε προσωπική στιγμή με τον γιο του Πάρη στο γήπεδο μέσω Instagram.
  • Η ανάρτηση συνδέει την εμπειρία με τη δική του παιδική ηλικία και την απουσία του πατέρα του.
  • Αναφέρθηκε στην έλλειψη της πατρικής φιγούρας κατά τη διάρκεια της ζωής του και στην επανασύνδεση τους.
  • Η δημοσίευση δείχνει τη συναισθηματική βαρύτητα της στιγμής για τον Δημήτρη.
  • Είναι η δεύτερη δημόσια ανάρτηση που μοιράζεται με τον γιο του πρόσφατα.

Μια προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά του με τον γιο του μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από κοινή τους παρουσία στο γήπεδο.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

Το μοντέλο κι επιχειρηματίας βρέθηκε την Παρασκευή με τον Παρούλη του, για να παρακολουθήσουν αγώνα του Ολυμπιακού και συνόδευσε την εικόνα με μια αναφορά στη δική του παιδική ηλικία και στη σχέση με τον πατέρα του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Δεν έζησα ποτέ τη στιγμή να πάω στο γήπεδο με τον πατέρα μου… Και κάπως έτσι, μαζί του, γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε».

Η δημοσίευση ανέδειξε τη συναισθηματική βαρύτητα που είχε για τον ίδιο η συγκεκριμένη έξοδος, καθώς συνέδεσε την εμπειρία με κάτι που, όπως αποκάλυψε, είχε στερηθεί όταν ήταν παιδί. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!

Με τον Πάρη στο γήπεδο για αγώνα του Ολυμπιακού

Η φωτογραφία που πόσταρε τον δείχνει με τον γιο του στις κερκίδες του γηπέδου, κρατώντας τον στην αγκαλιά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις σχετικές δημοσιεύσεις, οι δυο τους πήγαν μαζί για να παρακολουθήσουν αγώνα του Ολυμπιακού.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Δημήτρης επέλεξε να μοιραστεί δημόσια στιγμές με τον γιο του. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα τρυφερό στιγμιότυπο, γράφοντας: «Εκεί που σταματάνε όλα».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η σχέση με τον πατέρα του κι όσα είχε αποκαλύψει

Η πρόσφατη ανάρτηση επανέφερε στο προσκήνιο και παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του για τη σχέση με τον πατέρα του. Σε συνέντευξή του στο Πρωινό, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε μιλήσει για την απουσία της πατρικής φιγούρας από σημαντικά στάδια της ζωής του, αναφέροντας ότι οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν περίπου έξι ετών και ότι στη συνέχεια μεγάλωσε με τη μητέρα του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;

Όπως είχε δηλώσει τότε: «Η παρουσία του πατέρα μου ήταν πολύ λίγη, μετά μηδενική και τώρα επανήλθε μετά από πολλά χρόνια. Ήταν αρκετά τα χρόνια που δεν είχαμε επαφές. Είναι κάτι που είχα ξαναπεί, ότι όλοι οι γονείς δεν είναι για να κάνουν παιδιά. Είναι κάποιες καταστάσεις και κάποιες συγκυρίες που κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάρουν τον χρόνο τους. Αφού τώρα είναι καλύτερος ο χρόνος και για τους δυο μας και οι σχέσεις μας μπορούν να φτιαχτούν, νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα. Θέλει χρόνο για να καλύψει μια κατάσταση και μια απόσταση που είχε τόσο καιρό και εγώ του δίνω τον χρόνο που χρειάζεται όσο κι αν μου φαίνεται περίεργο και πρωτόγνωρο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πασχάλης Τσαρούχας - Κατερίνα Νοτοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Βασίλης Πορφυράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
Κατερίνα Στικούδη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τον θάνατο του πατέρα της
Μαρία Αντωνά - Εύη Δρούτσα
Celebrities & Gossip Νεα
Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Ελένη Μενεγάκη - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη για Βίσση & Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μη δικάζετε κανέναν!»
Σία Κοσιώνη: Οι Ευχές Στον Μοναχογιό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της
Η Σύντροφος Του Σπαλιάρα Του Αφιέρωσε Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Η αφιέρωση της συντρόφου του Σπαλιάρα με soundtrack... Βίσση!
Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top