Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

«Εκεί που σταματάνε όλα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 23:54 Ρεκόρ κατάσχεσης 7,4 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων
07.10.26 , 23:50 Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
07.10.26 , 23:45 Κακούργημα κάθε τηλεφωνική και ηλεκτρονική απάτη
07.10.26 , 23:29 Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
07.10.26 , 22:58 First Dates: «Περίμενα μια φορά μια γυναίκα να με δει σαν άντρα»
07.10.26 , 22:49 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
07.10.26 , 22:40 First Dates: Η Έρη ήθελε δεύτερο ραντεβού, αλλά ο Γιώργος είχε… άλλα σχέδια
07.10.26 , 22:05 Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
07.10.26 , 22:01 Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
07.10.26 , 21:58 Η κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο
07.10.26 , 21:55 First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη
07.10.26 , 21:52 Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
07.10.26 , 21:33 Νίκαια: Άγρια επίθεση 17χρονου σε έγκυο - «Την κλωτσούσε στην κοιλιά»
07.10.26 , 21:33 Μητσοτάκης στον Ρούμπιο στο Μαξίμου: Πυλώνας ασφάλειας  η Ελλάδα
07.10.26 , 21:21 Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Μαζωνάκης: Έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της και την τραβούσε βίντεο
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον Πάρη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του, Πάρη, στο Instagram.
  • Η ανάρτηση έγινε τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου και δείχνει πατέρα και γιο να απολαμβάνουν ήρεμη στιγμή μαζί.
  • Ο Δημήτρης περιγράφει τη σημασία της στιγμής με τη φράση "Εκεί που σταματάνε όλα".
  • Ο Πάρης είναι καρπός της σχέσης του Δημήτρη με την Ιωάννα Τούνη, παρά το χωρισμό τους.
  • Κοινή προτεραιότητα των γονιών παραμένει η ευτυχία του γιου τους.

Μία ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή με τον γιο του, Πάρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου τραγουδά στο σαλόνι του σπιτιού τους

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας είναι αρκετά ενεργός στα social media και συχνά δίνει στους followers του μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά του. Όταν όμως πρόκειται για τον μονάκριβο γιο του, οι αναρτήσεις του αποκτούν πάντα έναν πιο προσωπικό και τρυφερό χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον μικρό στην αγκαλιά του. Πατέρας και γιος απολαμβάνουν μια ήρεμη στιγμή μαζί, με τον Πάρη να έχει κουρνιάσει πάνω του και να κρατά το αγαπημένο του παιχνίδι.

Δες την ανάρτησή του:

«Εκεί που σταματάνε όλα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, περιγράφοντας με λίγες μόνο λέξεις τη σημασία που έχει για εκείνον η στιγμή με τον γιο του.

Ο Πάρης είναι ο γιος που απέκτησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου από τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη. Παρότι οι δύο έχουν πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, κοινή τους προτεραιότητα παραμένει ο γιος τους, με τον οποίο και οι δύο επιδιώκουν να περνούν ποιοτικό χρόνο και να τον κάνουν ευτυχισμένο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Αργυρός - Νίκα: Μαζί Στη Συναυλία Του Bruno Mars
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Κάρλος Πέρεζ - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Τροχός της Τύχης: Σε Χρόνο… Μηδέν Η Λύση Του Τελικού Γρίφου
Celebrities & Gossip Νεα
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Νίκος Καρβέλας - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Άννα Κουρή
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
Γιάννης Κώστογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κώστογλου: Επιστρέφει με το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί»
Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top