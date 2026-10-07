Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον Πάρη

Μία ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή με τον γιο του, Πάρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας είναι αρκετά ενεργός στα social media και συχνά δίνει στους followers του μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά του. Όταν όμως πρόκειται για τον μονάκριβο γιο του, οι αναρτήσεις του αποκτούν πάντα έναν πιο προσωπικό και τρυφερό χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον μικρό στην αγκαλιά του. Πατέρας και γιος απολαμβάνουν μια ήρεμη στιγμή μαζί, με τον Πάρη να έχει κουρνιάσει πάνω του και να κρατά το αγαπημένο του παιχνίδι.

Δες την ανάρτησή του:

«Εκεί που σταματάνε όλα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, περιγράφοντας με λίγες μόνο λέξεις τη σημασία που έχει για εκείνον η στιγμή με τον γιο του.

Ο Πάρης είναι ο γιος που απέκτησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου από τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη. Παρότι οι δύο έχουν πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, κοινή τους προτεραιότητα παραμένει ο γιος τους, με τον οποίο και οι δύο επιδιώκουν να περνούν ποιοτικό χρόνο και να τον κάνουν ευτυχισμένο.