Μετά την επιτυχημένη περσινή συνταγή με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέτυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα πρόσωπα που θα αναλάβουν την παρουσίαση του «Sing for Greece».

Nικος Μουτσινάς/ φωτογραφία από NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μουτσινάς είναι εκείνος που θα αναλάβει τα κείμενα αλλά και το σχολιασμό, δηλαδή την αναμετάδοση από το Μπουργκάς η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και το σημαντικότερο λιμάνι της στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας.Εκεί θα πραγματοποιηθεί φέτος ο τελικός της Eurovision καθώς πέρισυ τον διαγωνισμό κέρδισε H τραγουδίστρια DARA που εκπροσωπούσε τη Βουλγαρία με τραγούδι «Bangaranga»

Μπέττυ Μαγγίρα/ φωτογραφία από NDP

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σχολιασμό μαζί με τον παρουσιαστή του Lingo πιθανόν να είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα, αν το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις της με το GNTM 7.