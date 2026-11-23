Με αίμα βάφτηκε baby shower στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν παρευρισκόμενοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα και να τραυματιστεί ακόμη ένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και σύμφωνα μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ ξεκίνησε από οικογενειακή διαμάχη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε χώρο εκδηλώσεων στην πόλη Πάρμα, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν έναν 29χρονο άνδρα, χωρίς μέχρι στιγμής να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Four shot, three killed at a baby shower! Pandora's Magical Events rental space in Parma, Ohio. Census tract is only 2% Black. Police spokesman Scott Traxler says they are withholding the suspect's name because he is claiming self-defense. Video is from inside the event before the shooting. — National Conservative (@NatCon2022) November 22, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν αν ο 29χρονος ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ ή αν βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Ένας δεύτερος άνδρας, ηλικίας 19 ετών, που θεωρείται ύποπτος για τους πυροβολισμούς, σκοτώθηκε στο περιστατικό.

Τα άλλα δύο θύματα της επίθεσης είναι μία 17χρονη και ο 45χρονος πατέρας της εγκύου. Η μέλλουσα μητέρα δεν τραυματίστηκε στο συμβάν.

Δεν είχε προσκληθεί στο baby shower ο 19χρονος πατέρας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 19χρονος που ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού δεν είχε προσκληθεί στην εκδήλωση.

Από την άλλη πλευρά, ο 29χρονος που συνελήφθη φέρεται να είναι συγγενής της μέλλουσας μητέρας.

Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή.

THREE DEAD AT OHIO BABY SHOWER Gunfire broke out at a baby shower in Parma, Ohio, leaving three people dead and one wounded, authorities said. Police were called on Saturday evening to Pandora's Magical Events Venue, roughly 10 miles south of Cleveland, over reports of a shooting. The incident appears to stem from a domestic dispute. A 29-year-old man believed to be one of the shooters is in custody but has not been charged. Detectives are working to establish whether he started the violence or fired in self-defence, police spokesman Scott Traxler said. A second suspected shooter, aged 19, was among those killed. Two victims have been named: 17-year-old Leasia England and 45-year-old Jayson Townsend. Police said Townsend was the father of the woman being honoured at the shower. She was unhurt. Officials have not yet released the name of the 19-year-old suspect who died, nor that of a 39-year-old woman shot in the leg. #Ohio #Parma #BreakingNews #Shooting #Cleveland #CrimeNews https://t.co/TB9xHz3KJ7 — Diganta Guha (@diganta_guha) November 22, 2026

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τις καταθέσεις των παρευρισκομένων. Παράλληλα, θα γίνουν βαλλιστικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση.

Η απόφαση για το αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις στον 29χρονο αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας