Οι συναγερμοί για ασύμμετρες απειλές πληθαίνουν καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαβόητη Αλ Κάιντα έκανε την επανεμφάνισή της με εμπρηστικά μηνύματα υποστηρικτών της για την ασφάλεια των πτήσεων.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Aλ Κάιντα, ξύπνησε μνήμες από την 11η Σεπτεμβρίου με τα ηλεκτρονικά μηνύματα υποστηρικτών της. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η Αλ Κάιντα έχει 50 φορές περισσότερους υποστηρικτές τώρα παρά όταν επιτέθηκε στους Δίδυμους Πύργους.

Σε έκθεση που εστάλη χθες από το FBI, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), αναφέρεται ότι πρόσφατα μηνύματα από την τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα ενθαρρύνουν τους υποστηρικτές της να εκμεταλλευτούν την πρόσβαση στις αερομεταφορές, να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με τη χρήση εμπορικών αεροσκαφών.

Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες θα μετακινηθούν τις επόμενες ημέρες για να γιορτάσουν την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

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