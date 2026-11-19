Σφίγγει ο κλοιός για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πληροφορίες θέλουν στελέχη του αμερικανικού FBI να βρίσκονται στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της έρευνάς τους είναι τα έργα κι οι ημέρες της πρώην πρέσβεως στην Αθήνα, όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη. Παράλληλα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, με επιστολή του, της ζητά να φυλάξει αρχεία και επικοινωνίες που σχετίζονται με τις καταγγελίες διαφθοράς που αντιμετωπίζει.

Όπως επίσης μετέδωσε για το κλιμάκιο του Αμερικανικού FBI ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, φέρεται να εξετάζει καταγγελίες που αφορούν τα πεπραγμένα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και το ρόλο του συνεργάτη της, του «λομπίστα» Χρήστου Μαραφάτσου. Πάντως η παρουσία των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών δεν αποτελεί μέρος των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που δρομολογούνται παράλληλα στην Ουάσιγκτον.

Στο «στόχαστρο» των Δημοκρατικών η Γκίλφοϊλ

Τα νήματα των ερευνών στις ΗΠΑ κινεί ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ ο Γκαρσία είναι έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής τον επόμενο χρόνο και υπόσχεται μια δυναμική ερευνητική ατζέντα.

«Το γεγονός ότι κάποιος δεν βρίσκεται πλέον στην κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθεί. Είτε λέγεστε Σούζι Γουάιλς (πρώην προσωπάρχης), είτε Κίμπερλι Γκίλφοϊλ … βρίσκεστε υπό έρευνα και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία» τόνισε.

«Βροχή» οι επιστολές - ανοίγει «μέτωπο» στο Κογκρέσο

Ο Γκαρσία έστειλε επιστολές σε 12 άτομα του στενού κύκλου του Τραμπ. Μεταξύ άλλων:

- στους γιους του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ

- στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ για την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας

- στον αντιπρόεδρο: Τζει Ντι Βανςγια την κυβερνητική διαχείριση της υπόθεσης Epstein

- στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι επιστολές του Γκαρσία για την Γκίλφοϊλ

Οι Δημοκρατικοί καλούν την Γκίλφοϊλ να διατηρήσει έγγραφα και επικοινωνίες ενόψει ερευνάς για διαφθορά

Στην επιστολή ζητά να φυλάξει έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Το «φόντο» είναι οι έρευνες:

-για τις 100.000 δολάρια που φέρεται να πήρε από τον δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίτερς με «αντάλλαγμα» πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ.

-για πιθανή κατάχρηση του αξιώματός της ώστε να δέχεται πολυτελή δώρα

-και για ενδεχόμενη κατάχρηση της θέσης της για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Όπως πάντως δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος «εάν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να προχωρήσουν σε έρευνες-παρωδίες και να ακολουθήσουν πολιτικές της ριζοσπαστικής Αριστεράς, τότε επιλέγουν να στραφούν εναντίον του αμερικανικού λαού».

Θα «σώσει» ο Τραμπ την Κίμπερλι με προεδρική χάρη;

Όλα θα κριθούν τον Ιανουάριο, που θα αναλάβουν επισήμως τον έλεγχο του Κογκρέσου οι Δημοκρατικοί. Πάντως, βάσει Συντάγματος, ο Τραμπ μπορεί να απονείμει προεδρική χάρη και να «σώσει» τους ανθρώπους του. Ενδεχομένως και την Γκίλφοίλ. Το είχε κάνει και ο Μπάιντεν το 2024 για τον γιο του.

