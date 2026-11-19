Ο Χρήστος Μοίρας δείχνει στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία συνταγή που συνδυάζει την κλασική τυρόπιτα, με το φύλλο από κανταΐφι και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φτιάχνουμε μελιτζάνες παπουτσάκια με τη συνταγη του Chris από το GNTM
Υλικά
- 400 γρ. φύλλο κανταΐφι
- 250 γρ. φέτα
- 200 γρ. ανθότυρο
- 150 γρ. γραβιέρα τριμμένη
- 2 αυγά
- 150 ml γάλα
- 100 γρ. βούτυρο λιωμένο
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Λίγο μοσχοκάρυδο
- Σουσάμι (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Αφρατεύω καλά το κανταΐφι με τα χέρια μου, χωρίζοντας τις ίνες του.
- Περιχύνω με το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύω ώστε να πάει παντού.
- Σε ένα μπολ θρυμματίζω τη φέτα και το ανθότυρο.
- Προσθέτω τη γραβιέρα, τα αυγά, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο και ανακατεύω μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
- Απλώνω τη μισή ποσότητα από το κανταΐφι σε βουτυρωμένο ταψί, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη βάση.
- Προσθέτω τη γέμιση και καλύπτω με το υπόλοιπο κανταΐφι, φροντίζοντας να καλύψω καλά την επιφάνεια.
- Περιχύνω με το γάλα και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει έντονο χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή