Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά

Ένα γλυκό που μπορείτε να απολαύσετε με τον πρώτο καφέ της ημέρας

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Ο Χρήστος Μοίρας φτιάχνει carrot cake

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Η εβδομάδα ξεκινάει στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, με μία εκπληκτική συνταγή για γλυκό. Ο Χρήστος Μοίρας φτιάχνει Carrot Cake 

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία:

 Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά

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Carrot cake 

Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά

Υλικά

Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά

Για το κέικ

  • 300 γρ. καρότο τριμμένο
  • 250 γρ. αλεύρι
  • 200 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 180 γρ. μαργαρίνη λιωμένη
  • 3 αυγά
  • 100 γρ. καρύδια χοντροκομμένα
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • ½ κ.γ. τζίντζερ
  • 1 κ.γ. baking powder
  • ½ κ.γ. μαγειρική σόδα
  • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 1 πρέζα αλάτι

Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά

Για την κρέμα τυριού

  • 300 γρ. cream cheese
  • 100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 120 γρ. άχνη ζάχαρη
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • Ξύσμα πορτοκαλιού

Εκτέλεση

Φτιάξτε carrot cake, με μία εύκολη συνταγή που χρησιμοποιεί απλά υλικά

  • Χτυπάω τα αυγά με την καστανή ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.
  • Προσθέτω σταδιακά τη λιωμένη μαργαρίνη, αφού έχει κρυώσει, και τη βανίλια.
  • Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύω το αλεύρι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα, την κανέλα, το τζίντζερ και το αλάτι.
  • Ενσωματώνω σταδιακά στο μείγμα των αυγών.
  • Προσθέτω το τριμμένο καρότο, τα καρύδια και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύω απαλά.
  • Μεταφέρω σε βουτυρωμένη φόρμα και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 45-55 λεπτά.
  • Ελέγχω με μια οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί.
  • Αφήνω να κρυώσει εντελώς.
  • Για την κρέμα χτυπάω το βούτυρο με την άχνη μέχρι να αφρατέψει.
  • Προσθέτω το cream cheese, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού και χτυπάω μέχρι να αποκτήσω μια λεία και αφράτη κρέμα.
  • Απλώνω την κρέμα πάνω στο κρύο κέικ και διακοσμώ με χοντροκομμένα καρύδια.
  • Θερμοκρασία: 170°C στις αντιστάσεις ή 160°C στον αέρα
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