Η εβδομάδα ξεκινάει στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, με μία εκπληκτική συνταγή για γλυκό. Ο Χρήστος Μοίρας φτιάχνει Carrot Cake
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία:
Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη
Carrot cake
Υλικά
Για το κέικ
- 300 γρ. καρότο τριμμένο
- 250 γρ. αλεύρι
- 200 γρ. καστανή ζάχαρη
- 180 γρ. μαργαρίνη λιωμένη
- 3 αυγά
- 100 γρ. καρύδια χοντροκομμένα
- 1 κ.γ. κανέλα
- ½ κ.γ. τζίντζερ
- 1 κ.γ. baking powder
- ½ κ.γ. μαγειρική σόδα
- Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
- 1 πρέζα αλάτι
Για την κρέμα τυριού
- 300 γρ. cream cheese
- 100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
- 120 γρ. άχνη ζάχαρη
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
- Ξύσμα πορτοκαλιού
Εκτέλεση
- Χτυπάω τα αυγά με την καστανή ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.
- Προσθέτω σταδιακά τη λιωμένη μαργαρίνη, αφού έχει κρυώσει, και τη βανίλια.
- Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύω το αλεύρι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα, την κανέλα, το τζίντζερ και το αλάτι.
- Ενσωματώνω σταδιακά στο μείγμα των αυγών.
- Προσθέτω το τριμμένο καρότο, τα καρύδια και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύω απαλά.
- Μεταφέρω σε βουτυρωμένη φόρμα και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 45-55 λεπτά.
- Ελέγχω με μια οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί.
- Αφήνω να κρυώσει εντελώς.
- Για την κρέμα χτυπάω το βούτυρο με την άχνη μέχρι να αφρατέψει.
- Προσθέτω το cream cheese, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού και χτυπάω μέχρι να αποκτήσω μια λεία και αφράτη κρέμα.
- Απλώνω την κρέμα πάνω στο κρύο κέικ και διακοσμώ με χοντροκομμένα καρύδια.
- Θερμοκρασία: 170°C στις αντιστάσεις ή 160°C στον αέρα