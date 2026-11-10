Φτιάξτε βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον: Τέλεια συνταγή για το κρύο

Θρεπτική σούπα που εντυπωσιάζει είτε ως ορεκτικό είτε ως κυρίως πιάτο

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Συνταγες
Ο Χρήστος Μοίρας φτιάχνει βελουτέ σούπα με μανιτάρια και μπέικον

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Σήμερα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας έχει την τέλεια χειμωνιάτικη συνταγή. Φτιάχνει μία Bελουτέ σούπα, με μανιτάρια και μπέικον, με εύκολη εκτέλεση, ιδανική για τις κρύες ημέρες του Νοεμβρίου

Βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον

Φτιάξτε βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον: Τέλεια συνταγή για το κρύο

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Υλικά (4 μερίδες)

Φτιάξτε βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον: Τέλεια συνταγή για το κρύο

  • 500 γρ. μανιτάρια Champignon blanc 
  • 350  γρ. μανιτάρια Portobello
  • 100 γρ. μπέικον
  • 1 κρεμμύδι ξερό
  • 2 φρέσκα κρεμμύδια 
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 50 γρ. βούτυρο
  • 30 ml ελαιόλαδο
  • 100 ml λευκό κρασί
  • 800 ml ζωμός λαχανικών 
  • 150 ml κρέμα γάλακτος
  • 2 κλωνάρια θυμάρι
  • Αλάτι και πιπέρι

Φτιάξτε βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον: Τέλεια συνταγή για το κρύο

Εκτέλεση

  • Σε κατσαρόλα προσθέτω το ελαιόλαδο και το βούτυρο και σοτάρω τα μανιτάρια σε δυνατή φωτιά, σε δόσεις, μέχρι να πάρουν έντονο χρώμα. Προσθέτω το κρεμμύδι, το πράσο και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα.
  • Σβήνω με το λευκό κρασί και αφήνω να εξατμιστεί.
  • Προσθέτω τον ζωμό, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύω για περίπου 20 λεπτά.
  • Αφαιρώ το θυμάρι και πολτοποιώ με ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσω λεία και βελούδινη υφή.
  • Προσθέτω την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο, αν χρειάζεται, και ανακατεύω μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Φτιάξτε βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον: Τέλεια συνταγή για το κρύο

Γαι το crispy bacon

  • Ψήνω στο γκριλ για 11 με 15 λεπτά στους 220!
  • Σερβιρω με μια ολόκληρη φέτα bacon, κρουτόν, ελαιόλαδο και πάπρικα καπνιστή !
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