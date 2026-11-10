Σήμερα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας έχει την τέλεια χειμωνιάτικη συνταγή. Φτιάχνει μία Bελουτέ σούπα, με μανιτάρια και μπέικον, με εύκολη εκτέλεση, ιδανική για τις κρύες ημέρες του Νοεμβρίου
Βελουτέ μανιταριών με crispy μπέικον
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή
Υλικά (4 μερίδες)
- 500 γρ. μανιτάρια Champignon blanc
- 350 γρ. μανιτάρια Portobello
- 100 γρ. μπέικον
- 1 κρεμμύδι ξερό
- 2 φρέσκα κρεμμύδια
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 50 γρ. βούτυρο
- 30 ml ελαιόλαδο
- 100 ml λευκό κρασί
- 800 ml ζωμός λαχανικών
- 150 ml κρέμα γάλακτος
- 2 κλωνάρια θυμάρι
- Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
- Σε κατσαρόλα προσθέτω το ελαιόλαδο και το βούτυρο και σοτάρω τα μανιτάρια σε δυνατή φωτιά, σε δόσεις, μέχρι να πάρουν έντονο χρώμα. Προσθέτω το κρεμμύδι, το πράσο και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα.
- Σβήνω με το λευκό κρασί και αφήνω να εξατμιστεί.
- Προσθέτω τον ζωμό, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύω για περίπου 20 λεπτά.
- Αφαιρώ το θυμάρι και πολτοποιώ με ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσω λεία και βελούδινη υφή.
- Προσθέτω την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο, αν χρειάζεται, και ανακατεύω μέχρι να ομογενοποιηθεί.
Γαι το crispy bacon
- Ψήνω στο γκριλ για 11 με 15 λεπτά στους 220!
- Σερβιρω με μια ολόκληρη φέτα bacon, κρουτόν, ελαιόλαδο και πάπρικα καπνιστή !