Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για τις κόρες της, το πόσο θαυμάζει τον σύζυγό της, το αν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους, ενώ παραδέχτηκε τι είδους δίαιτες έχει ακολουθήσει η ίδια στο παρελθόν.

«Τα κορίτσια μου τα παίρνουν όλα: παπούτσια, καλλυντικά, τα βαφτικά μου τα βρίσκω όλα στο δωμάτιό τους. Μας βάφουν όλους στο σπίτι από πριγκίπισσες, ελαφάκια. Έχει το μενού πάρα πολλά στυλ», αποκάλυψε για την καθημερινότητα με τις κόρες της, σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στο Happy Day.

Η influencer παραδέχτηκε πως έχει περάσει πολλές κρίσεις με τον εαυτό της στο παρελθόν. «Δε νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα, κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας, τότε που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα του να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι να είσαι αλλιώς που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι», είπε.

«Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες. Τρεις μέρες detox, μόνο φρούτα… Έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό», παραδέχτηκε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον Σάκη Τανιμανίδη, αναφέροντας πως τον καμάρωσε στη νέα του φωτογράφιση με εσώρουχα. «Τον καμαρώνω σε όλες τις φωτογραφίσεις και γενικά μ’ αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ. Με ρώτησε και του είπα ότι είναι κούκλος και να το βάλει και να την ανεβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος».

Τέλος, σημείωσε πως δεν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους. «Θα φανεί ψέμα, αλλά δε ζηλεύουμε. Κάπως, το 'χουμε βρει μεταξύ μας, δε δίνουμε και αφορμές ίσως, γιατί όταν κάποιος σου δίνει αφορμές, λίγο σου ξυπνάει και τη ζήλια. Εμείς είμαστε μαζί τώρα, 11- 12 χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ κρίση μεγάλης ζήλιας. Κάπως το 'χουμε βρει, δεν προκαλούμε ο ένας τον άλλον», κατέληξε.

