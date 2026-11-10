Χριστίνα Μπόμπα: Ο Σάκης, οι κόρες τους & οι δίαιτες που έχει κάνει

«Δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν πέρασαν κρίση με την εικόνα τους»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 14:18 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
10.11.26 , 14:12 Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
10.11.26 , 14:00 Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
10.11.26 , 13:51 Αντι-βιώσιμες λύσεις, πολιτικές υποσχέσεις και μια κοινωνία που δεν αντέχει
10.11.26 , 13:37 Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία - Τουλάχιστον 12 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
10.11.26 , 13:34 «Σας αγαπώ, είστε μοναδικοί» - Συγκλονίζει ο Άλεξ μέσα από το νοσοκομείο
10.11.26 , 13:31 Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
10.11.26 , 13:29 Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
10.11.26 , 13:15 Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
10.11.26 , 13:07 CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
10.11.26 , 13:00 «Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
10.11.26 , 13:00 «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, για 2η σεζόν
10.11.26 , 12:49 Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
10.11.26 , 12:45 H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
10.11.26 , 12:26 Πολυτεχνείο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια στις 17/11
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την καθημερινότητα με τις κόρες της, οι οποίες της παίρνουν καλλυντικά και ρούχα.
  • Αναφέρθηκε στις κρίσεις ανασφάλειας που έχει περάσει λόγω των προτύπων ομορφιάς.
  • Έχει δοκιμάσει πολλές δίαιτες στο παρελθόν, όπως detox και μόνο φρούτα.
  • Θαυμάζει τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, και τον υποστηρίζει στις φωτογραφήσεις του.
  • Δηλώνει ότι δεν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους, καθώς έχουν βρει ισορροπία.

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για τις κόρες της, το πόσο θαυμάζει τον σύζυγό της, το αν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους, ενώ παραδέχτηκε τι είδους δίαιτες έχει ακολουθήσει η ίδια στο παρελθόν. 

Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!

«Τα κορίτσια μου τα παίρνουν όλα: παπούτσια, καλλυντικά, τα βαφτικά μου τα βρίσκω όλα στο δωμάτιό τους. Μας βάφουν όλους στο σπίτι από πριγκίπισσες, ελαφάκια. Έχει το μενού πάρα πολλά στυλ», αποκάλυψε για την καθημερινότητα με τις κόρες της, σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στο Happy Day.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Η influencer παραδέχτηκε πως έχει περάσει πολλές κρίσεις με τον εαυτό της στο παρελθόν. «Δε νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα,  κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας, τότε που τρώγαμε όλο αυτό το αφήγημα του να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι να είσαι αλλιώς που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι», είπε. 

«Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες. Τρεις μέρες detox, μόνο φρούτα… Έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό», παραδέχτηκε. 

Στη συνέχεια, μίλησε για τον Σάκη Τανιμανίδη, αναφέροντας πως τον καμάρωσε στη νέα του φωτογράφιση με εσώρουχα. «Τον καμαρώνω σε όλες τις φωτογραφίσεις και γενικά μ’ αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ. Με ρώτησε και του είπα ότι είναι κούκλος και να το βάλει και να την ανεβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος».

Σάκης Τανιμανίδης: «Πάρτε και ένα δεύτερο» – Πόζαρε ξανά με το εσώρουχό του

Τέλος, σημείωσε πως δεν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους. «Θα φανεί ψέμα, αλλά δε ζηλεύουμε. Κάπως, το 'χουμε βρει μεταξύ μας, δε δίνουμε και αφορμές ίσως, γιατί όταν κάποιος σου δίνει αφορμές, λίγο σου ξυπνάει και τη ζήλια. Εμείς είμαστε μαζί τώρα, 11- 12 χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ κρίση μεγάλης ζήλιας. Κάπως το 'χουμε βρει, δεν προκαλούμε ο ένας τον άλλον», κατέληξε. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΔΙΑΙΤΑ
 |
ΖΗΛΙΑ
 |
ΚΟΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
Η Βίσση μπήκε στο στούντιο & ο Καρβέλας κυκλοφόρησε Τραγούδι
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
Χρύσα Μιχαλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Καληφώνη & Fipster: Τα Ακριβότερα Αντικείμενα Που Έχουν
Celebrities & Gossip Νεα
Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
Δημήτρης Πιατάς
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
Celebrities & Gossip Νεα
«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
Αντώνης Λουδάρος
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Λουδάρος: Η ανατρεπτική αλλαγή στα μαλλιά του
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top