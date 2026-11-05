Μπορεί να μην έχουν σχολείο, έχουν όμως ένα σωρό ιδέες για να περάσουν δημιουργικά την ημέρα τους!

Η Χριστίνα Μπόμπα απολαμβάνει τον χρόνο στο σπίτι μαζί με τις δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα, με το παιχνίδι να έχει φυσικά την τιμητική του.

Ζωγραφική, μαρκαδόροι, χειροτεχνίες και ατελείωτες ώρες δημιουργικής απασχόλησης γεμίζουν το παιδικό τους δωμάτιο, ενώ η φαντασία των μικρών κοριτσιών δεν έχει όρια!

Οι ζωγραφιές και οι πολύχρωμες δημιουργίες τους μαρτυρούν πως μια ημέρα χωρίς σχολείο μπορεί να μετατραπεί στην πιο διασκεδαστική περιπέτεια.

Και όταν η δράση μεταφέρεται στο σαλόνι, το σπίτι μεταμορφώνεται σε έναν τεράστιο παιδότοπο, με σεντόνια και υφάσματα να γίνονται αυτοσχέδιες σκηνές και κρυψώνες!

Η Χριστίνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στα social media, δείχνοντας πως οι πιο όμορφες στιγμές με τα παιδιά κρύβονται συχνά στα πιο απλά πράγματα: λίγο παιχνίδι, πολλή φαντασία και άφθονο χρόνο μαζί!



