Μετά τις 20 Νοεμβρίου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τους συνταξιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, με βάση τον προγραμματισμό για τις επιμέρους κατηγορίες ασφαλισμένων.

Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις, καθώς η πρώτη αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, ενώ η δεύτερη τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

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