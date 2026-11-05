Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους

Δύο ημερομηνίες, διπλή πίστωση και επίδομα 400 ευρώ

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Τι αλλάζει στα κριτήρια των συνταξιούχων - Επίδομα 400 ευρώ (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 ξεκινούν μετά τις 20 Νοεμβρίου.
  • Οι συνταξιούχοι θα λάβουν τα χρήματα τους σε δύο ημερομηνίες: 25 και 27 Νοεμβρίου.
  • Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις: η πρώτη για μη μισθωτούς και η δεύτερη για μισθωτούς και συνταξιούχους Δημοσίου.
  • Η απόφαση προέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

Μετά τις 20 Νοεμβρίου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τους συνταξιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, με βάση τον προγραμματισμό για τις επιμέρους κατηγορίες ασφαλισμένων.

Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις, καθώς η πρώτη αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, ενώ η δεύτερη τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

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