Market pass: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Ποιοι μπορούν να δουν έως 1.000 ευρώ

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Market Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων (βίντεο Mega News)

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του market pass, με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να στοχεύει στην πρώτη καταβολή πριν από τα Χριστούγεννα. Η ενίσχυση αφορά περίπου 190.000 νοικοκυριά και θα δοθεί μέσω vouchers για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας, ενώ για μέρος των δικαιούχων προβλέπονται και αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024.

Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν

Η πρώτη ενίσχυση εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, εξαιτίας της αναδρομικότητας. Το τελικό ποσό, πάντως, δεν θα είναι ενιαίο για όλους, καθώς θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, τον χρόνο επιλεξιμότητας και τους όρους εφαρμογής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει μέση μηνιαία ενίσχυση περίπου 60 ευρώ. Η ακριβής συχνότητα των πληρωμών, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται τα ποσά, αναμένεται να αποσαφηνιστούν στον Οδηγό Εφαρμογής που επίκειται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του market pass

Στο μέτρο εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), εφόσον έχουν ήδη δηλώσει στην αίτησή τους ότι θέλουν να συμμετέχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας.

Market Pass: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά

Στους δικαιούχους αναδρομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο ΕΕΕ από την 1η Μαρτίου 2024, είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας και διατήρησαν χωρίς διακοπή την ιδιότητα του δικαιούχου έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Παράλληλα, το πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα ένταξης και για άτομα ή νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ακόμη κι αν δεν λαμβάνουν ΕΕΕ. Για αυτή την κατηγορία απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο, ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

Τι ισχύει για αίτηση και συμμετοχή

Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για όσους ήδη λαμβάνουν ΕΕΕ και έχουν δηλώσει συμμετοχή στη σχετική δράση μέσα από την αίτησή τους. Για όσους λαμβάνουν το επίδομα αλλά δεν έχουν κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, η συμμετοχή συνδέεται με την αίτηση του ΕΕΕ.

Η δυνατότητα νέας υποβολής ή τροποποίησης της δήλωσης θα εξαρτηθεί από την ισχύουσα διαδικασία και από τις οδηγίες που θα συνοδεύσουν το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι κρίσιμες λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων παραμένουν ανοιχτές έως τη δημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής.

Ανατροπή με το Market Pass: 60 ευρώ τον μήνα

Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 1.000 ευρώ

Το ποσό που μπορεί να φτάσει κοντά στα 1.000 ευρώ αφορά κυρίως περιπτώσεις δικαιούχων με αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024. Πρόκειται για νοικοκυριά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και κράτησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ για όλο το απαιτούμενο διάστημα.

Δεν έχει οριστεί σταθερή καταβολή 1.000 ευρώ για όλους. Η τελική ενίσχυση θα προκύψει από το ύψος των αναδρομικών και από τους τελικούς κανόνες εφαρμογής, επομένως οι δικαιούχοι δεν θα δουν όλοι το ίδιο ποσό.

Πώς θα λειτουργούν τα vouchers

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο στήριξης, καθώς αντικαθιστά τη διανομή έτοιμων πακέτων τροφίμων με κουπόνια. Μέσω των vouchers, οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, μέσα στα όρια που θέτει το πρόγραμμα.

Η εξαργύρωση θα αφορά αποκλειστικά τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας. Στο δίκτυο συμμετοχής προβλέπεται να ενταχθούν σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, μικρά καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Για τις αγορές στις λαϊκές προβλέπεται διαδικασία επιβεβαίωσης της συναλλαγής με κωδικό μίας χρήσης στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής, ούτε έχει αποσαφηνιστεί η συχνότητα φόρτισης ή επαναφόρτισης των vouchers. Ο σχεδιασμός, πάντως, τοποθετεί την πρώτη καταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση των κουπονιών, τον ακριβή υπολογισμό των ποσών και τη συνολική εφαρμογή του συστήματος θα καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Με βάση την ΚΥΑ, η αξία εξαργύρωσης του voucher δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια ούτε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση δεν επηρεάζει την πρόσβαση των δικαιούχων σε άλλες παροχές που συνδέονται με οικονομικά κριτήρια.
 

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