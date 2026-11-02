Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας

Το ζευγάρι παρακολούθησε από την πρώτη σειρά την πασαρέλα του Project SOMA

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 02.11.26, 15:48
Τι είπαν Αθηνά Οικονομάκου, Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής στο show του Project SOMA/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίστηκαν στη 38η Athens Fashion Week, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
  • Η Παπαδημητρίου φόρεσε maxi φούστα με δαντέλα και διάφανο top, ενώ ο Γεροντιδάκης επέλεξε σκούρο καφέ κοστούμι.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και χαρακτηρίζει τη σχέση τους ως ήρεμη και ασφαλή.
  • Ο Γεροντιδάκης εκφράζει θαυμασμό για την επαγγελματική πορεία της Παπαδημητρίου, την αποκαλεί ταλαντούχα.

Στην πρώτη πασαρέλα του brand της Αθηνάς Οικονομάκου και της Μαίρης Συνατσάκη έδωσαν το «παρών» η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Γιώργος Γεροντιδάκης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιώργος Γεροντιδάκης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το ζευγάρι ηθοποιών μαγνήτισε τα βλέμματα στη 38η Athens Fashion Week και τα φλας των φωτογράφων, με τη λαμπερή του εμφάνιση.  Οι δυο τους απόλαυσαν το show του Project SOMA, καθισμένοι στις πρώτες σειρές και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό. 

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Τα τρυφερά φιλιά στο ηλιοβασίλεμα της Τζιάς!

Γιώργος Γεροντιδάκης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Γιώργος Γεροντιδάκης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Για την εμφάνισή τους στην επίδειξη μόδας και οι δύο διάλεξαν γήινους τόνους. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου εντυπωσίασε με ένα ιδιαίτερο styling trick, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο μια maxi φούστα με δαντέλα, ένα εντυπωσιακό διάφανο top με δαντελωτές λεπτομέρειες και ένα tailored καρό σακάκι με ζώνη στη μέση, ολοκληρώνοντας το look της με κομψές καφέ ψηλοτάκουνες γόβες.

Αθηνά Οικονομάκου- Ντορέττα Παπαδημητρίου- Μαίρη Συνατσάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αθηνά Οικονομάκου- Ντορέττα Παπαδημητρίου- Μαίρη Συνατσάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης κινήθηκε σε ανάλογους χρωματικούς τόνους, επιλέγοντας ένα κομψό, μοντέρνο σκούρο καφέ κοστούμι που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος της βραδιάς.

Ντορέττα και Γιώργος Γεροντιδάκης αγκαλιά κάτω από το ηλιοβασίλεμα

Γεροντιδάκης- Παπαδημητρίου: Η σχέση τους και τα τρυφερά λόγια

Ο γνωστός ηθοποιός και η αγαπημένη παρουσιάστρια- ηθοποιός πορεύονται μαζί και αγαπημένοι εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια πολύ όμορφη συγκυρία» και τονίζοντας πως το βασικότερο στοιχείο ανάμεσά τους είναι η ηρεμία και η απόλυτη ασφάλεια που προσφέρει ο ένας στον άλλον: «Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ... Γελάμε πάρα πολύ».

Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα από εμένα»

Παράλληλα, δε δίστασε να εκφράσει τον βαθύ θαυμασμό του για τις ικανότητες και την επαγγελματική πορεία της συντρόφου του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Ντορέττα είναι επιχειρηματίας του εαυτού της και το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι εκατό φορές πιο ταλαντούχα».

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