Στην πρώτη πασαρέλα του brand της Αθηνάς Οικονομάκου και της Μαίρης Συνατσάκη έδωσαν το «παρών» η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι ηθοποιών μαγνήτισε τα βλέμματα στη 38η Athens Fashion Week και τα φλας των φωτογράφων, με τη λαμπερή του εμφάνιση. Οι δυο τους απόλαυσαν το show του Project SOMA, καθισμένοι στις πρώτες σειρές και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό.

Γιώργος Γεροντιδάκης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Για την εμφάνισή τους στην επίδειξη μόδας και οι δύο διάλεξαν γήινους τόνους. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου εντυπωσίασε με ένα ιδιαίτερο styling trick, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο μια maxi φούστα με δαντέλα, ένα εντυπωσιακό διάφανο top με δαντελωτές λεπτομέρειες και ένα tailored καρό σακάκι με ζώνη στη μέση, ολοκληρώνοντας το look της με κομψές καφέ ψηλοτάκουνες γόβες.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης κινήθηκε σε ανάλογους χρωματικούς τόνους, επιλέγοντας ένα κομψό, μοντέρνο σκούρο καφέ κοστούμι που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος της βραδιάς.

Γεροντιδάκης- Παπαδημητρίου: Η σχέση τους και τα τρυφερά λόγια

Ο γνωστός ηθοποιός και η αγαπημένη παρουσιάστρια- ηθοποιός πορεύονται μαζί και αγαπημένοι εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια πολύ όμορφη συγκυρία» και τονίζοντας πως το βασικότερο στοιχείο ανάμεσά τους είναι η ηρεμία και η απόλυτη ασφάλεια που προσφέρει ο ένας στον άλλον: «Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ... Γελάμε πάρα πολύ».

Παράλληλα, δε δίστασε να εκφράσει τον βαθύ θαυμασμό του για τις ικανότητες και την επαγγελματική πορεία της συντρόφου του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Ντορέττα είναι επιχειρηματίας του εαυτού της και το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι εκατό φορές πιο ταλαντούχα».