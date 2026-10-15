Τα γενέθλιά της με τον πιο όμορφο και ξεχωριστό τρόπο, αποφάσισε να γιορτάσει η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.

Το ζευγάρι που είναι μαζί περίπου δύο χρόνια έκανε μία ρομαντική απόδραση στην εξοχή και φωτογραφήθηκε κάτω από κάτω από το ηλιοβασίλεμα. Οι δυο τους έκαναν χαλαρούς περιπάτους στη φύση, γευμάτισαν πέρασαν στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μακριά από την Αθήνα. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ευχήθηκε και διαδικτυακά στην αγαπημένη του με μία κοινή τους φωτογραφία από τη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Ηappy Birthday» έγραψε στη λεζάντα η ηθοποιός.