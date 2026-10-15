Ντορέττα και Γιώργος Γεροντιδάκης αγκαλιά κάτω από το ηλιοβασίλεμα

Οι ευχές του ηθοποιού στην Ντορέττα για τα γενέθλιά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.
  • Το ζευγάρι έκανε ρομαντική απόδραση στην εξοχή και φωτογραφήθηκε κάτω από το ηλιοβασίλεμα.
  • Πέρασαν στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μακριά από την Αθήνα.
  • Ο Γιώργος ευχήθηκε διαδικτυακά στην Ντορέττα με κοινή τους φωτογραφία.
  • Η ηθοποιός ανάρτησε τη λεζάντα 'Happy Birthday'.

Τα γενέθλιά της με τον πιο όμορφο και ξεχωριστό τρόπο, αποφάσισε να γιορτάσει η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη. 

 

 

Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης

Το ζευγάρι που είναι μαζί περίπου δύο χρόνια έκανε μία ρομαντική απόδραση στην εξοχή και φωτογραφήθηκε κάτω από κάτω από το ηλιοβασίλεμα. Οι δυο τους έκαναν χαλαρούς περιπάτους στη φύση, γευμάτισαν πέρασαν στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μακριά από την Αθήνα. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ευχήθηκε και διαδικτυακά στην αγαπημένη του με μία κοινή τους φωτογραφία από τη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα. 

Ντορέττα και Γιώργος Γεροντιδάκης αγκαλιά κάτω από το ηλιοβασίλεμα

«Ηappy Birthday» έγραψε στη λεζάντα η ηθοποιός.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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