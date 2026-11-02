Συγκλονίζει η μητέρα του Μαζωνάκη: «Δεν αντέχω να ακούω το όνομά του»

«Μακάρι να τον είχα τώρα εδώ» ευχήθηκε η Κλειώ Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο της μετά την απώλεια του γιου της στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Αποφεύγει να λέει το όνομα του γιου της, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να το ακούει.
  • Η Κλειώ έχει βυθιστεί στο πένθος και σπάνια βγαίνει έξω από το σπίτι της.
  • Επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για την απώλεια του γιου της και να λογοδοτήσουν οι γιατροί που τον υπηρέτησαν.
  • Η δήλωσή της έγινε στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου μοιράστηκε τα συναισθήματά της.

Η απώλεια ενός παιδιού θεωρείται ο μεγαλύτερος και πιο αβάσταχτος πόνος που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, ένας πόνος που συχνά ξεπερνά τις λέξεις. Αυτή τη σκληρή πραγματικότητα αποτύπωσε με τον πιο καθηλωτικό τρόπο η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, με τις πρόσφατες δηλώσεις της.

Η Κλειώ Μαζωνάκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP

Η Κλειώ Μαζωνάκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP
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Ο τραγουδιστής εξέπνευσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο, και η μητέρα του, καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του. Ο πόνος της είναι τόσο μεγάλος που, όπως είπε στην εκπομπή Super Κατερίνα αποφεύγει να πει το όνομά του.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ "λύγισε" στο μνημόσυνο του/ φωτογραφία star.gr

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ "λύγισε" στο μνημόσυνο του/ φωτογραφία star.gr


«Το παιδί μου εγώ το έχασα. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα» ανέφερε με τρεμάμενη φωνή και συμπλήρωσε:

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Ούτε τίποτα. Μακάρι να τον είχα τώρα εδώ».

Κλειώ Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Κλειώ Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Η κυρία Κλειώ από τη μέρα που έχασε τον μοναχογιο της έχει βυθιστεί στο πένθος και σπάνια βγαίνει έξω. Αυτό που επιθυμεί διακαώς είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αν οι γιατροί που του έκαναν την πλασμαφαίρεση αποδειχθούν ένοχοι, να πληρώσουν.


«Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο» 
 

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ΚΛΕΙΩ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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