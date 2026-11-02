Η απώλεια ενός παιδιού θεωρείται ο μεγαλύτερος και πιο αβάσταχτος πόνος που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, ένας πόνος που συχνά ξεπερνά τις λέξεις. Αυτή τη σκληρή πραγματικότητα αποτύπωσε με τον πιο καθηλωτικό τρόπο η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, με τις πρόσφατες δηλώσεις της.

Η Κλειώ Μαζωνάκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP



Ο τραγουδιστής εξέπνευσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο, και η μητέρα του, καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του. Ο πόνος της είναι τόσο μεγάλος που, όπως είπε στην εκπομπή Super Κατερίνα αποφεύγει να πει το όνομά του.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ "λύγισε" στο μνημόσυνο του/ φωτογραφία star.gr



«Το παιδί μου εγώ το έχασα. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα» ανέφερε με τρεμάμενη φωνή και συμπλήρωσε:

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Ούτε τίποτα. Μακάρι να τον είχα τώρα εδώ».

Κλειώ Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Η κυρία Κλειώ από τη μέρα που έχασε τον μοναχογιο της έχει βυθιστεί στο πένθος και σπάνια βγαίνει έξω. Αυτό που επιθυμεί διακαώς είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αν οι γιατροί που του έκαναν την πλασμαφαίρεση αποδειχθούν ένοχοι, να πληρώσουν.



«Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο»

