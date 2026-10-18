Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας

Το star.gr βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβού πόνου τελέστηκε το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους πιο δικούς του ανθρώπους να δίνουν το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής μεγάλωσε και που δεν ξέχασε ποτέ.

 

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή

Το star.gr και η δημοσιογράφος Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου βρέθηκε νωρίς το πρωί  για να αποτυπώσουν όλα όσα συνέβησαν.

Μητέρα Μαζωνάκη στο Star: «Δεν ακούω τίποτα, κλαίω συνέχεια»

Λίγο μετά τις 10:00 στην έφτασε η τραγουδίστρια Αμαρυλλίς, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με τους οποίο την ένωνε μία πολύ στενή φιλία και μία αμοιβαία καλλιτεχνική εκτίμηση.

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας

Εκεί, εκτός από τους δικούς του ανθρώπους, τη μητέρα του Κλειώ, τον μπαμπά του Μανώλη και τις δύο αδερφές του Μαρία και Βάσω, βρέθηκαν η Μελίνα Ασλανίδου και ο κολλητός φίλος του Μπομπ Δημητρόφ.

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας

Ο Μπομπ Δημητρόφ ήταν σαν δεύτερη οικογένεια για τον τραγουδιστή. Οι δυο τους μοιράζονταν μια βαθιά, ακλόνητη φιλία που άντεξε στον χρόνο.

Λίγο πριν από το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια, ο Δημητρόφ «έσπασε τη σιωπή του» στα social media, ανεβάζοντας μια σπάνια, εμβληματική φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το παρελθόν, συνοδευόμενη από λόγια που αποτύπωναν το μέγεθος της απώλειας και μια αγάπη που, όπως έγραψε, «δεν σβήνει ποτέ».

Μνημόσυνο Γιώργου Μαζωνάκη/ φωτογραφία από NDP

Μνημόσυνο Γιώργου Μαζωνάκη/ φωτογραφία από NDP

Εκεί για να τιμήσει τη μνήμη του φίλου του ήταν και ο Στάθης Αγγελόπουλος. 

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

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