Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη Νίκαια, τελείται σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Ήδη από νωρίς το πρωί βρίσκεται στην εκκλησία η αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ λίγο αργότερα, έφτασε υποβασταζόμενη η μητέρα του καλλιτέχνη, μαζί με τον πατέρα του και την άλλη του αδερφή, Μαρία. Στη συνέχεια, και ο σύζυγος της Βάσως έδωσε το «παρών».
Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού αφορά κυρίως τα μέλη της οικογένειας και το συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο. Συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται από νωρίς στην εκκλησία. Το «παρών» έχει δώσει ο Γιάννης Τραγάκης, βουλευτής ΝΔ, γεννημένος στον Κορυδαλλό, αλλά και ο Φώτης Ζογλοπίτης, πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Πάολα.
Αστυνομικοί επιτηρούν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και την προσέλευση του κόσμου, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την κηδεία.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.