Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή

Τελείται σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή

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Επιμέλεια STAR.GR
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Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή/ Bίντεο star.gr

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Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη Νίκαια, τελείται σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

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Ήδη από νωρίς το πρωί βρίσκεται στην εκκλησία η αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ λίγο αργότερα, έφτασε υποβασταζόμενη η μητέρα του καλλιτέχνη, μαζί με τον πατέρα του και την άλλη του αδερφή, Μαρία. Στη συνέχεια, και ο σύζυγος της Βάσως έδωσε το «παρών».

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Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή/ Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

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Το star.gr μάς μεταδίδει πλάνα από την εκκλησία - Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

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Η οικογένεια του Γ. Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος στη Νίκαια για το μνημόσυνο του καλλιτέχνη/ NDP Aνδρέας Νικολαρέας

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Η μητέρα και η αδερφή του Γ. Μαζωνάκη/ NDP Aνδρέας Νικολαρέας

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Ο πατέρας του Γ. Μαζωνάκη/ NDP Aνδρέας Νικολαρέας

Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού αφορά κυρίως τα μέλη της οικογένειας και το συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο. Συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται από νωρίς στην εκκλησία. Το «παρών» έχει δώσει ο Γιάννης Τραγάκης, βουλευτής ΝΔ, γεννημένος στον Κορυδαλλό, αλλά και ο Φώτης Ζογλοπίτης, πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Πάολα.

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Γιάννης Τραγάκης/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

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Ο αγαπημένος φίλος του Γ. Μαζωνάκη Bob Dimitrov/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

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Αστυνομικοί επιτηρούν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και την προσέλευση του κόσμου, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την κηδεία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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