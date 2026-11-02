Το Nissan Qashqai τώρα από 26.490 ευρώ

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Αυτοκινητο
Το Nissan Qashqai τώρα από 26.490 ευρώ
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Το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers και έγινε σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, έγινε πιο προσιτό από ποτέ. Το Nissan Qashqai διατίθεται τώρα με τιμή από 26.490€, κάνοντας ακόμη πιο δελεαστική την απόκτηση ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan – με εκπτώσεις που φτάνουν τις 5.100€. 

Το Nissan Qashqai τώρα από 26.490 ευρώ
Με 158 ίππους, hybrid τεχνολογία, δυναμική σχεδίαση, κορυφαία άνεση και προηγμένα συστήματα τεχνολογίας και ασφάλειας, το Qashqai έχει όλα όσα αναζητά κανείς από ένα σύγχρονο C-SUV και ακόμα περισσότερα.Με την τρέχουσα εμπορική προσφορά, το Nissan Qashqai διατίθεται στις ακόλουθες τιμές στην εισαγωγική του έκδοση:

•    Qashqai 1.3lt 158PS Unique με χειροκίνητο κιβώτιο – από 26.490€
•    Qashqai 1.3lt 158PS Unique με αυτόματο κιβώτιο – από 28.990€

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα test drive μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan και στο: 
 

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