Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Είναι μια χρυσή ευκαιρία  και το λέμε… λόγω τιμής

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Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
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Το MG ZS Max ανήκει σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός. Όμως η  αυτοκινητοβιομηχανία  MG Motor έχει  φροντίσει να καλύπτει όλες τις ανάγκες  παρουσιάζοντας εκδόσεις οι οποίες είναι πλούσιες σε εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας 

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Η ελληνική αντιπροσωπεία της MG που ανήκει στον όμιλο Συγγελίδη μας έδωσε την ευκαιρία να οδηγήσουμε μια έκδοση με θερμικό κινητήρα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που διατίθεται σε τιμή που αποτελεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προσόντα του αυτοκινήτου μια χρυσή ευκαιρία για όποιον θέλει να αποκτήσει ένα οικογενειακό μοντέλο με μεγάλη εγγύηση και πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Σε αντίθεση με το υβριδικό μοντέλο, Το  αμιγώς θερμικό MG ZS Max διατίθεται στις δυο εκδόσεις Excite και Exclusive. Ο βασικός εξοπλισμός «προικίζει» το C-SUV με κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, σύστημα πλοήγησης, οθόνη ψυχαγωγίας και ενημέρωσης 10,25 ιντσών και το σύστημα MG iSmart Lite.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
Η σχεδίαση δεν διαφέρει από αυτή την υβριδικής έκδοσης.. Μπροστά η  μεγαλύτερη μάσκα ψυγείου επεκτείνεται μέχρι τις εισαγωγές του αέρα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κομψές καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος από τον προφυλακτήρα. Η μάσκα «δένει» αρμονικά με τα στενόμακρα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led είναι πιο στενά, τα οποία με μια λεπτή λωρίδα μεταξύ τους. Στο καπό υπάρχει το εμβληματικό σήμα της MG

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Την ίδια στιγμή οι σχεδιαστές έχουν τοποθετήσει περιμετρικά πλαστικά προστατευτικά  τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο και την δυνατότητα να κινηθείς λόγω αυξημένης απόστασης από το  έδαφος κατά 16 εκατοστά και σε εκτός δρόμου βατές διαδρομές .Αλλά και η σχεδίαση του πίσω μέρους έχει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες .

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Όπως είναι ο μεταλλικός διάχυτής και η διακριτική αεροτομή, που μας θυμίζουν όχημα  Γερμανικής κατασκευής με τα στενόμακρα φωτιστικά σώματα να τονίζουν την ευρωπαϊκή σχεδίαση του αυτοκινήτου. Οι διαστάσεις του ZS Max σε προϊδεάζουν για την άνεση στο εσωτερικό  Το νέο MG ZS MAX έχει  μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,82 μέτρα ), ύψος 1,64 μέτρα, και μεταξόνιο που φτάνει τα 2,61 μέτρα .

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
Μόλις μπεις  στο εσωτερικό εντοπίζεις με την πρώτη ματιά την υψηλή ποιότητα κατασκευής η οποία παραπέμπει σε Γερμανική κατασκευή, Έχουν χρησιμοποιηθεί πλαστικά υψηλών προδιαγραφών, τα οποία έχουν  εξαιρετική συναρμολόγηση. Η  MG δεν είχε τέτοια ποιότητα κατασκευής. Ακόμη και στις χρυσές μακρινές εποχές όπου ήταν μια premium μάρκα της εσωτερικής σχεδίασης , Σε περίοπτη θέση της κεντρικής κονσόλας υπάρχει το μεγάλο μεταλλικό  μπουτόν ενεργοποίησης του κινητήρα.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Το MG ZS MAX Hybrid+ προσφέρει άνετους χώρους στους επιβάτες και πολλές θήκες για τα μικροαντικείμενα τους. Στο πίσω κάθισμα μπορεί να καθίσουν με άνεση 3 άτομα ακόμη και αν είναι πάνω από  1,80 μέτρα. Μιλάμε για ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα της κατηγορίας.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Όσον αφορά τον χώρο στο πορτ-μπαγκάζ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία με την χωρητικότητα να ανέρχεται στα  443 λίτρα και στα 1.166 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. 

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
Η τεχνολογία είναι  δεδομένη και εμφανής χάρη στις δυο οθόνες. Μιλάμε για τον ψηφιακό πίνακας οργάνων  7 ιντσών ο οποίος παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες, παραμετροποιήσεις, ενδείξεις ταχύτητας, στροφόμετρου και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας του MG10,25". Υπάρχει κάμερα οπισθοπορείας  με πίσω αισθητήρες  παρκαρίσματος,Cruise Control, αυτόματα φώτα.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Υπάρχει ακόμη σύστημα πλοήγησης (Navigation) Προσφέρεται συνδεσιμότητα  Apple CarPlay και Android Auto ενώ η ύπαρξη της εφαρμογής MG iSMART Lite σας βοηθά να εντοπίσετε γρήγορα το αυτοκίνητο, να ελέγξετε την κατάσταση του και να ρυθμίσετε από απόσταση τον αυτόματο κλιματισμό, γλυτώνοντας τον «φούρνο» του εσωτερικού ή ακόμη και το κρύο στις χειμωνιάτικες μέρες. 

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
Η έκδοση βενζίνης με τον θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρων αποτελεί μια ιδιαίτερα ισορροπημένη και αποδοτική επιλογή για όσους δίνουν έμφαση στην απλότητα, την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος κτήσης, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, διατηρώντας παράλληλα τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ενός σύγχρονου SUV. Θα  ξεκινήσουμε την δοκιμή μας έχοντας επικεντρωθεί στην «καρδιά» του αυτοκινήτου. Αποτελείται από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 116 ίππους με 148 Nm ροπής .

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Ο ατμοσφαιρικός  βενζινοκινητήρας  συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων, που μεταφέρει την ν κίνηση στους μπροστινούς  τροχούς. Το κιβώτιο είναι «πούπουλο» στις αλλαγές των σχέσεων οι οποίες είναι σχετικά μακριές γεγονός που κρατάει χαμηλά στις στροφές του κινητήρα και δεν σε κάνει να αναζητάς μια έκτη ταχύτητα. Το μοτέρ είναι ελαστικό , ιδιαίτερα πολιτισμένο και αθόρυβο στην λειτουργία  με τις επιδόσεις να ικανοποιούν.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Τα 0—100 χλμ./ώρα έρχονται σε 12,5 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 179 χλμ./ώρα. Με δυο λόγια δεν θα αισθανθείτε ποτέ έλλειψη δύναμης  σε όλη την κλίμακα των στροφών Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας από ότι καταλαβαίνετε στην επιλογή ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι και ο τομές της οικονομίας καυσίμου. Αν και δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο ήπιο υβριδικό σύστημα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η μέση κατανάλωση καυσίμου  δεν ξεπέρασε τα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με τις εκπομπές C02 να είναι 145 γρμ./χλμ.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
Όσον  αφορά την οδική συμπεριφορά πρέπει να σταθούμε στην μεγάλη άνεση την οποία προσφέρει η ρύθμιση των αναρτήσεων που απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τις ανωμαλίες του οδοστρώματος.. Το σύστημα  διεύθυνσης προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση Η διάταξη των αναρτήσεων είναι γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτος άξονας πίσω, με ισορροπημένες ρυθμίσεις.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Από τα πρώτα χιλιόμετρα που κάναμε μέσα στον αστικό κύκλο εκτιμήσαμε το «κοφτερό» σύστημα διεύθυνσης που εξασφάλισε ευελιξία μέσα στα στενά της πόλης και στους ελιγμούς αποφυγής. ενώ οι κλίσεις στις στροφές παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος είναι  μειωμένες, κάτι που σε ωθεί να ανεβάσεις ρυθμούς ακόμη και στις κλειστές καμπές του δρόμου.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Την ίδια στιγμή  αν υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητες σου έρχεται το MG Pilot το οποίο περιλαμβάνει έως και 13 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, για να φέρει τα πράγματα στην θέση τους. Η  ενεργοποίηση τους είναι διιαίτερα εύκολη και γίνεται μέσω της κεντρική οθόνης. Μεταξύ αυτών των συστημάτων υπάρχουν Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας .και υποβοήθηση σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Το MG ZS Max  είναι σταθερό και ευθύβολο στον ανοιχτό δρόμο, προσφέροντας υποδειγματική κύλιση και καλύπτοντας με ευκολία μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας το απαραίτητο αίσθημα ασφαλείας σε οδηγό και στους επιβάτες. Όσο  για τα φρένα αποδείχθηκαν αποτελεσματικά ακόμη  και σε συνεχή εικονικά φρεναρίσματα πανικού. 

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Κινηθήκαμε όμως και σε εκτός δρόμου διαδρομές, εκεί όπου η αυξημένη απόσταση από το έδαφος μας έδωσε την ευκαιρία να κινηθούμε σε βατούς χωματόδρομους  χωρίς τον φόβο να «τραυματίσουμε» το κάτω μέρος.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Μάλιστα σε αυτό το σημείο μας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσουμε την υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά και την εξαιρετική συναρμογή των πλαστικών μερών καθώς έλειπαν οι ενοχλητικοί τριγμοί.   

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
Σε τελική ανάλυση  το ΜG ZS Max είναι μια ολοκληρωμένη θερμική έκδοση η οποία διαθέτει υψηλή ποιότητα κατασκευής , πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που συνοδευεται από  εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. και 7 χρόνια οδική βοήθεια σύμφωνα με το πρόγραμμα MG Double ), όπως παρουσιάστηκε και στην έκθεση Auto Athina 2026.

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS  Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 

Εδώ πρέπει  να δώσουμε ιδιαίτερη  προσοχή στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης από 18.950 ευρώ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η προωθητική ενέργεια που δεν βρίσκεις στην συγκεκριμένη κατηγορία.  Και ένα ακόμη προσόν είναι το πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης που προσφέρει ο όμιλος Συγγελίδη .

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ  
 

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