Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island

Aprilia Racing και Phillip Island

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Αυτοκινητο
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
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Η ιστορία των αγωνιστικών επιτυχιών της Aprilia Racing είναι στενά συνδεδεμένη με το Phillip Island. Στην ταχύτατη και εντυπωσιακή αυστραλιανή πίστα, η Aprilia Racing έχει κατακτήσει δέκα νίκες στις διάφορες κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών, χωρίς να υπολογίζονται εκείνες που πέτυχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike με τη θρυλική RSV4. Η νίκη που κατέκτησε στο MotoGP στην ίδια πίστα το 2025 ο αναβάτης Raúl Fernández, οδηγώντας την RS-GP, επέτρεψε στην Aprilia να φτάσει το ιστορικό ορόσημο των τριακοσίων νικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλετών, καθιστώντας την τον ευρωπαίο κατασκευαστή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Για να γιορτάσει τον άρρηκτο δεσμό με την αυστραλιανή πίστα, η οποία από το 2027, έπειτα από σχεδόν τριάντα σεζόν, δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στο ημερολόγιο του MotoGP, η Aprilia δημιούργησε μια ειδική έκδοση της RS 660, της σπορ μοτοσυκλέτας μεσαίου κυβισμού που συγκαταλέγεται στις πλέον δημοφιλείς και εμπορικά επιτυχημένες της αγοράς.
Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute κατασκευάζεται σε αριθμημένη έκδοση και ξεχωρίζει με μία αποκλειστική εμφάνιση, καθώς και με το κάλυμμα της σέλας του συνεπιβάτη που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Στα πλαϊνά φέρει το λογότυπο της πίστας, που αποτελείται από τη χάραξη της διαδρομής, ακριβώς πάνω από την επιγραφή «Phillip Island Circuit» και την καρό σημαία τερματισμού.
Ο βασικός χρωματισμός είναι το λευκό και, σε συνδυασμό με το πράσινο που υπάρχει στα πλαϊνά και την ουρά και το κόκκινο των τροχών, παραπέμπει στα χρώματα του λογοτύπου της πίστας. Στο ρεζερβουάρ βρίσκεται το θυρεό με τον αριθμό των νικών της Aprilia σε αυτή την πίστα, ενώ ο σειριακός αριθμός κάθε μοτοσυκλέτας αναγράφεται στην τιμονόπλακα.

Η τεχνική της βάση είναι εκείνη της RS 660, της σπορ μοτοσυκλέτας μεσαίου κυβισμού που αποτελεί σημείο αναφοράς της κατηγορίας, καθώς κατάφερε να ερμηνεύσει τη σπορ οδήγηση με καινοτόμο και σύγχρονο τρόπο, χάρη στον συνδυασμό χαμηλού βάρους και υψηλών επιδόσεων, με ανώτερο τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μία μοτοσυκλέτα προσιτή και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση για τους νέους μοτοσυκλετιστές και, ταυτόχρονα, ικανή να προσφέρει συγκινήσεις στην οδήγηση σε πίστα σε έμπειρους αναβάτες. 

Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Είναι η μοναδική που προσφέρει ένα τόσο προηγμένο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου: το aPRC τελευταίας γενιάς περιλαμβάνει έλεγχο πρόσφυσης, έλεγχο σούζας, έλεγχο φρένου κινητήρα, Cornering ABS και χαρτογραφήσεις κινητήρα που διαχειρίζονται μέσω του ηλεκτρονικού γκαζιού Ride by Wire, όλα ρυθμιζόμενα ώστε να υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του αναβάτη στην πίστα και να καθιστούν τα ταξίδια στον δρόμο ασφαλή και απολαυστικά. Τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό συμπληρώνουν το launch control, το αμφίδρομο ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων και το cruise control. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης η αδρανειακή πλατφόρμα έξι αξόνων, η οποία επιτρέπει στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου να λειτουργούν με τον βέλτιστο τρόπο.

Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 660 κ.εκ. με τέσσερις βαλβίδες, μια μονάδα τελευταίας γενιάς, συμπαγής και ελαφριά, επιτυγχάνει επιδόσεις ρεκόρ για δικύλινδρο κινητήρα αυτού του κυβισμού, με ισχύ 105 ίππων στις 10.400 σ.α.λ. και ροπή 70 Nm στις 8.400 σ.α.λ. (ενώ διατίθεται επίσης και έκδοση περιορισμένης ισχύος στα 35 kW). Ο κινητήρας χρησιμοποιείται ως φέρων στοιχείο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μικρών διαστάσεων, ελαφριάς και άκαμπτης κατασκευής, χάρη σε ένα πλαίσιο με δύο πλευρικές δοκούς, βιδωμένες στην περιοχή του λαιμού του τιμονιού και το πίσω μέρος, κληρονόμο της παράδοσης της Aprilia στη δημιουργία κορυφαίων πλαισίων.
 

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