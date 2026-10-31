Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις των δραστών πριν την έκρηξη

Νέα στοιχεία για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Πλάκα με βίντεο που καταγράφει τις κινήσεις τριών δραστών πριν την έκρηξη.
  • Οι δράστες περιφέρονταν στην περιοχή, ελέγχοντας εισόδους κτιρίων για διάρρηξη.
  • Ένας από αυτούς επιχείρησε να παραβιάσει την είσοδο ξενοδοχείου με χρεωστική κάρτα.
  • Η διάρρηξη στην οδό Σωκράτους 15 οδήγησε σε διαρροή φυσικού αερίου και έκρηξη.
  • Η έκρηξη είχε τραγική κατάληξη με έξι νεκρούς και ένα αγέννητο παιδί.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πολύνεκρη τραγωδία στην Πλάκα. Βίντεο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star o Άρης Λάμπος καταγράφει τις κινήσεις των τριών δραστών πριν από τη διαρροή φυσικού αερίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι νθρώπους και ένα αγέννητο παιδί.

Έκρηξη Πλάκα: Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες - Το ποινικό τους παρελθόν

Στο αποκλειστικό υλικό από κάμερα θυροτηλεφώνου, στην οδό Χονδρού, περίπου 350 με 400 μέτρα από το κτίριο της έκρηξης, οι τρεις άνδρες φαίνονται να περιφέρονται στην περιοχή και να ελέγχουν τις εισόδους κτιρίων, αναζητώντας κάποιον χώρο για να διαρρήξουν.

Έκρηξη Πλάκα

Ένας από αυτούς, φορώντας καπέλο τζόκεϊ και κόκκινη μπλούζα, πλησίασε την είσοδο ξενοδοχείου και επιχείρησε να παραβιάσει την πόρτα χρησιμοποιώντας μια χρεωστική κάρτα. Σε κάποια στιγμή έστρεψε το πρόσωπό του προς την κάμερα, με αποτέλεσμα να καταγραφούν καθαρά τα χαρακτηριστικά του.

Βίντεο από την έκρηξη στην Πλάκα

Οι δράστες φαίνεται να δοκίμαζαν την τύχη τους και σε άλλες εισόδους, χωρίς να καταφέρνουν να μπουν. Τελικά, η διάρρηξη στην οδό Σωκράτους 15 είχε τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες φέρονται να έκοψαν τον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας φυσικού αερίου, προκειμένου να αφαιρέσουν χαλκό αξίας περίπου 60 ευρώ. Η ενέργειά τους προκάλεσε τη φονική διαρροή που οδήγησε στην έκρηξη και τον θάνατο έξι ανθρώπων και ενός αγέννητου παιδιού.

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