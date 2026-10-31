Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πολύνεκρη τραγωδία στην Πλάκα. Βίντεο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star o Άρης Λάμπος καταγράφει τις κινήσεις των τριών δραστών πριν από τη διαρροή φυσικού αερίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι νθρώπους και ένα αγέννητο παιδί.

Στο αποκλειστικό υλικό από κάμερα θυροτηλεφώνου, στην οδό Χονδρού, περίπου 350 με 400 μέτρα από το κτίριο της έκρηξης, οι τρεις άνδρες φαίνονται να περιφέρονται στην περιοχή και να ελέγχουν τις εισόδους κτιρίων, αναζητώντας κάποιον χώρο για να διαρρήξουν.

Ένας από αυτούς, φορώντας καπέλο τζόκεϊ και κόκκινη μπλούζα, πλησίασε την είσοδο ξενοδοχείου και επιχείρησε να παραβιάσει την πόρτα χρησιμοποιώντας μια χρεωστική κάρτα. Σε κάποια στιγμή έστρεψε το πρόσωπό του προς την κάμερα, με αποτέλεσμα να καταγραφούν καθαρά τα χαρακτηριστικά του.

Οι δράστες φαίνεται να δοκίμαζαν την τύχη τους και σε άλλες εισόδους, χωρίς να καταφέρνουν να μπουν. Τελικά, η διάρρηξη στην οδό Σωκράτους 15 είχε τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες φέρονται να έκοψαν τον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας φυσικού αερίου, προκειμένου να αφαιρέσουν χαλκό αξίας περίπου 60 ευρώ. Η ενέργειά τους προκάλεσε τη φονική διαρροή που οδήγησε στην έκρηξη και τον θάνατο έξι ανθρώπων και ενός αγέννητου παιδιού.

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