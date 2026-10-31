Φωτιά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων έγινε στάχτη

Έρευνα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς

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Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και είχε ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταστραφεί ολοσχερώς. Ζημιές υπέστησαν και τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον χώρο. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Φωτιά λεωφόρος Βουλιαγμένης

Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα

Πυρκαγιά Γλυφάδα

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και παρακείμενη πολυκατοικία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει και το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.

 

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