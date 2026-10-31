Στην Πολωνία, η πολιτική κρίση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο κλιμακώθηκε ραγδαία το βράδυ της Παρασκευής. Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν έξω από την έδρα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα – ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ της εθνικιστικής δεξιάς - η οποία τον διόρισε όταν ήταν στην εξουσία - και της σημερινής κεντρώας κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο εθνικιστής Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Έπειτα από συνομιλίες που είχε στο προεδρικό μέγαρο με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι μετέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο ήταν περικυκλωμένο από διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, επικράτησε ένταση την ώρα που ο Πολωνός πρόεδρος προσπαθούσε να εισέλθει στο κτίριο.

🚨BREAKING: Polish President Karol Nawrocki has just PERSONALLY STORMED the Constitutional Court The police did not dare arrest him. This is what strong leadership looks like! He is going to SAVE POLAND! 🇵🇱 https://t.co/uKWKrwJaQY — Inevitable West (@Inevitablewest) October 31, 2026

🚨 #BREAKING Counter coup MP's and their supporters are literally cutting through the chains put in place by Donald Tusk's Police Things are escalating quickly Good Luck to all Polish Patriots 🇵🇱 #Poland https://t.co/8ma0n3nYoR — TrendingTrolls (@TrendingTrol) October 30, 2026

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εμποδίζοντας πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS, αντιπολίτευση) να πλησιάσουν στην είσοδο.

Αυτοί διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για να στηρίξουν τους ανώτατους δικαστές. Η κυβέρνηση του κεντρώου Ντόναλντ Τουσκ επιθυμεί την απομάκρυνσή τους, ενώ ο πρόεδρος Ναβρότσκι τους υπερασπίζεται.

BREAKING: 🇵🇱 Coup d'état underway in Poland Coup d'état underway in Poland after EU-aligned Prime Minister Donald Tusk sent police forces to the Constitutional Tribunal in Warsaw right after President Nawrocki left for Senegal for a diplomatic visit. Nawrocki is currently headed back to Poland. The President of the Polish Constitutional Tribunal in Warsaw, Bogdan Swieczkowski, was suspended and possibly arrested. He is a known support of President Nawrocki. Several right-wing Polish MPs and their supports are reportedly on their way to the Constitutional Tribunal to defend the institution from being taken over by Donald Tusk. Warsaw's police forces are preventing the President of the Constitutional Tribunal Bogdan Święczkowski, members of the Sejm and protesters from entering the Constitutional Court. — Megatron (@Megatron_ron) October 30, 2026

«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ (...). Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», είπε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο η ΕΕ θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, υπήρξε ένα από τα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ των Βρυξελλών και της Βαρσοβίας την περίοδο που οι εθνικιστές ήταν στην κυβέρνηση (2015-2023), καθώς υποστήριζαν την υπεροχή του πολωνικού δικαίου έναντι εκείνου της ΕΕ. Από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε διορίσει δικαστές με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε ο Ντόναλντ Τουσκ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεσμεύτηκε να επιλύσει την κρίση. Ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς οι διορισμοί της κυβέρνησής του δεν έχουν επικυρωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

