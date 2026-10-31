Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Καταγγελίες για πραξικόπημα

Αποκλεισμένο το Συνταγματικό Δικαστήριο

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου από βίντεο AP
Συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας / Βίντεο AP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολιτική κρίση στην Πολωνία κλιμακώνεται γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται έξω από την έδρα του.
  • Ο πρόεδρος Ναβρότσκι επέστρεψε εσπευσμένα από τη Σενεγάλη για να διαχειριστεί την κατάσταση.
  • Διαδηλωτές υποστηρίζουν τους δικαστές που η κυβέρνηση Τουσκ επιθυμεί να απομακρύνει, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πραξικόπημα.
  • Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι σημείο τριβής μεταξύ Πολωνίας και ΕΕ λόγω πολιτικών διορισμών δικαστών.
  • Η κυβέρνηση Τουσκ προσπαθεί να επιλύσει την κρίση, αλλά οι διορισμοί της δεν έχουν επικυρωθεί από τον πρόεδρο.

Στην Πολωνία, η πολιτική κρίση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο κλιμακώθηκε ραγδαία το βράδυ της Παρασκευής. Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν έξω από την έδρα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα – ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ της εθνικιστικής δεξιάς - η οποία τον διόρισε όταν ήταν στην εξουσία - και της σημερινής κεντρώας κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο εθνικιστής Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία.

 

 

Έπειτα από συνομιλίες που είχε στο προεδρικό μέγαρο με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι μετέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο ήταν περικυκλωμένο από διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, επικράτησε ένταση την ώρα που ο Πολωνός πρόεδρος προσπαθούσε να εισέλθει στο κτίριο.

 

 

 

 

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εμποδίζοντας πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS, αντιπολίτευση) να πλησιάσουν στην είσοδο.

Αυτοί διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για να στηρίξουν τους ανώτατους δικαστές. Η κυβέρνηση του κεντρώου Ντόναλντ Τουσκ επιθυμεί την απομάκρυνσή τους, ενώ ο πρόεδρος Ναβρότσκι τους υπερασπίζεται.

 

 

«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ (...). Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», είπε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο η ΕΕ θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, υπήρξε ένα από τα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ των Βρυξελλών και της Βαρσοβίας την περίοδο που οι εθνικιστές ήταν στην κυβέρνηση (2015-2023), καθώς υποστήριζαν την υπεροχή του πολωνικού δικαίου έναντι εκείνου της ΕΕ. Από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε διορίσει δικαστές με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε ο Ντόναλντ Τουσκ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεσμεύτηκε να επιλύσει την κρίση. Ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς οι διορισμοί της κυβέρνησής του δεν έχουν επικυρωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
 

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