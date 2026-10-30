Μια νέα εικόνα από την καθημερινότητά της με τον γιο της μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του μικρού Ερμή πριν φύγει για το σχολείο.

Το στιγμιότυπο συνδέθηκε με τη γιορτή του Halloween, καθώς ο γιος της τραγουδίστριας και του Αλμπέρτο Μποτία εμφανίστηκε ντυμένος με θεματική στολή.

Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο/ instagram

Ο μικρός Ερμής, που θα γίνει 4 ετών τον ερχόμενο Φεβρουάριο, φόρεσε μαύρη στολή με λευκό σχέδιο σκελετού, μαύρο jacket και αθλητικά παπούτσια.

Η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό στιγμιότυπο από το πρωινό της οικογένειας, χωρίς να δείχνει το πρόσωπο του γιου της, διατηρώντας παράλληλα τη στάση που ακολουθεί μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία ως προς την ιδιωτικότητα του παιδιού τους.

O γιος της είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την τραγουδίστρια. Η ίδια είχε μιλήσει για τη μητρότητα στο περιοδικό «Baptista Greece», τον Μάρτιο του 2026, λέγοντας: «Αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο από ποτέ ο εαυτός μου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η μητρότητα, που ξεκλείδωσε κομμάτια του εαυτού μου τα οποία δεν είχα ανακαλύψει παλιότερα. Είναι μια προσωπική εξέλιξη που πλέον υπάρχει σε όλες τους τομείς της ζωής μου, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο».

Σε άλλη τοποθέτησή της έχει επίσης ότι η φωνή του γιου της είναι αυτή που τη γειώνει. «Μόλις την ακούω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πιο αληθινό και πιο ζωντανό. Γειώνομαι, συνειδητοποιώ ότι η ουσία και η πραγματικότητα βρίσκεται εδώ και επανέρχομαι στη βάση μου».

Στα instastories της δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο με τον καλό της φίλο και νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη. Φαίνονται να ακουμπούν τα παπούτσια τους, με ένα emoji καρδιά ανάμεσά τους.

Οι δύο φίλοι επισκέπτηκαν μαζί το κομμωτήριο, αφού σε επόμενο story της δείχνει τα μαλλιά της, λέγοντας: «Mάκρυνε Πέτρο, ε; Κοίτα!».

Η βάπτιση του μικρού Ερμή είχε γίνει τον Ιούνιο του 2024 και νονοί του αγοριού εκτός από τον Πέτρο Τσαπαρδώνη, ήταν η αδελφή της Ελένης Φουρέιρα, Ιωάννα και ο Βασίλης Σιμσιρίκης, ο προσωπικός της βοηθός και στενός φίλος της.