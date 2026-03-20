Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»

«Αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο από ποτέ ο εαυτός μου»

20.03.26 , 10:51 Linda Lampenius: Το «όχι» σε ανήθικη πρόταση του Τραμπ και η Eurovision
20.03.26 , 10:48 Μέση Ανατολή: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης
20.03.26 , 10:29 Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας: Εργαστείτε από το σπίτι, μειώστε ταχύτητες
20.03.26 , 10:22 Κατερίνα Θεοδωροπούλου: «Καίγεται» το τηλεοπτικό τοπίο
20.03.26 , 10:15 Γιώργος Πρίντεζης: Νέος Βrand Αmbassador της Zeekr στην Ελλάδα
20.03.26 , 09:53 Επιλέξτε τα καλύτερα πουκαμισα ανδρικα για τις επίσημες εξόδους σας
20.03.26 , 09:48 Γεράσιμος Γεννατάς: «Τι δεν κάνω καλά; Μήπως δεν είμαι καλός;»
20.03.26 , 09:32 Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου - Η αποκάλυψη στο instagram από την κόρη της
20.03.26 , 09:21 Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
20.03.26 , 09:03 Καλώς ήρθες Άνοιξη! Τι είναι η Εαρινή Ισημερία
20.03.26 , 08:55 Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
20.03.26 , 08:54 O Γιώργος Μπαρτζώκας «τα έψαλε» στους παίκτες για τα λάθη
20.03.26 , 08:19 Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
20.03.26 , 08:11 Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Παράθυρο για μεγαλύτερη ευελιξία
20.03.26 , 07:50 Τα sneakers της Αλεξάνδρας Νίκα τραβούν όλα τα βλέμματα – Δες γιατί
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
«Σιβηρικό» ψύχος μέσα στον Μάρτη – Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
  • Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τη μητρότητα και την προσωπική της εξέλιξη, τονίζοντας ότι είναι πιο αποφασιστική και προτεραιότητα έχει η ψυχική της ισορροπία.
  • Η καραντίνα την έκανε να συνειδητοποιήσει την αξία της ζωής και την ανάγκη να δημιουργεί ευκαιρίες για τους στόχους της.
  • Η επιτυχία της δεν την απομάκρυνε από τον εαυτό της, αλλά την βοήθησε να τον ανακαλύψει περισσότερο.
  • Ανέφερε ότι το τίμημα της επιτυχίας ήταν μεγάλο, με απώλειες οικογενειακών στιγμών και κρίσεις πανικού.
  • Η φωνή του γιου της την γειώνει και την επαναφέρει στην πραγματικότητα, ενώ εκφράζει την επιθυμία να ζει την κάθε στιγμή στο έπακρο.

Για τη μητρότητα, τις θυσίες που έχει κάνει για την καριέρα της αλλά και για την εξέλιξή της ως άνθρωπος μίλησε η Ελένη Φουρέιρα.

Η Ελένη Φουρέιρα με τον γιο της, Ερμή

Η Ελένη Φουρέιρα με τον γιο της, Ερμή / Φωτογραφία: Instagram

«Τελευταία έχω διαπιστώσει ότι είμαι πιο αποφασιστική από παλιότερα. Έχω απόλυτη συναίσθηση του τι θέλω και πώς να το διεκδικήσω και βάζω σε προτεραιότητα την ψυχική μου ισορροπία», είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Baptista Greece» και το νέο τεύχος «Dreamscapes».

Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!

Η στιγμή στην καριέρα της που θυμάται σαν όνειρο και όχι σαν ανάμνηση ήταν: «Μια τέτοια στιγμή είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη Eurovision. Εκείνη η περίοδος ήταν μαγική αλλά ταυτόχρονα πολύ απαιτητική και αγχώδης, οπότε κάποια γεγονότα στο μυαλό μου είναι θολά, σαν όνειρο».

Φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον γιο της / Φωτογραφία: Instagram

«Η περίοδος της καραντίνας υπήρξε καθοριστική για τον τρόπο που αντιλήφθηκα την ζωή. Βλέποντας πόσο ρευστά και αναστρέψιμα είναι όλα, συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει να ζούμε μοιρολατρικά αλλά να δημιουργούμε οι ίδιοι συνθήκες για να πετύχουμε τους στόχους μας». πρόσθεσε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια.

Αλμπέρτο Μποτία - Ελένη Φουρέιρα στη βάπτιση του γιου τους, Ερμή

«Αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο από ποτέ ο εαυτός μου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η μητρότητα, που ξεκλείδωσε κομμάτια του εαυτού μου τα οποία δεν είχα ανακαλύψει παλιότερα. Είναι μια προσωπική εξέλιξη που πλέον υπάρχει σε όλες τους τομείς της ζωής μου, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο».

Όσο για το αν υπάρχουν επιτυχίες που την απομάκρυναν από τον εαυτό της, είπε: «Όχι, αντιθέτως. Δεδομένου ότι κάθε επιτυχία σε ωθεί να εξελίσσεσαι και να προσπαθείς για το καλύτερο, μέσω αυτής της διαδρομής έμαθα περισσότερο τον εαυτό μου και είδα ότι μπορώ να κάνω και πράγματα που ίσως να μην φανταζόμουν παλιότερα. Ωστόσο η επιτυχία από μόνη της δεν φέρνει την ευτυχία».

Όσο για το ποιο ήταν το τίμημα της επιτυχίας:

«Η αλήθεια είναι πως το τίμημα ήταν μεγάλο. Έχω χάσει πολλές στιγμές με αγαπημένα μου πρόσωπα, οικογενειακές γιορτές που έπρεπε να λείψω, ώρες που ήθελα να ξεκουραστώ και δεν μπορούσα. Έχω περάσει κρίσεις πανικού και δύσκολες στιγμές που δεν είχα την πολυτέλεια να καταρρεύσω αλλά έπρεπε να σταθώ δυνατή και να ανταπεξέλθω. Παρόλα αυτά, το δώρο που έχω λάβει είναι πολύ σημαντικότερο. Η αγάπη και η αποδοχή του κόσμου είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για έναν καλλιτέχνη κι εγώ την έχω λάβει απλόχερα. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη διαδρομή».

Υπάρχει μια φωνή από την οικογένειά σου που σε γειώνει όταν ο θόρυβος δυναμώνει;

«Ναι, η φωνή του γιου μου. Μόλις την ακούω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πιο αληθινό και πιο ζωντανό. Γειώνομαι, συνειδητοποιώ ότι η ουσία και η πραγματικότητα βρίσκεται εδώ και επανέρχομαι στη βάση μου».

Η οικογενειακή ανάμνηση που λειτουργεί σαν φυλαχτό: «Θυμάμαι με μια γλυκιά νοσταλγία τις οικογενειακές γιορτές των παιδικών μου χρόνων. Περίμενα με μεγάλη προσμονή να μαζευτούμε όλοι, να γελάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Αυτό που μου έχει μείνει έντονα χαραγμένο στο μυαλό είναι το χαμόγελο της μαμάς μου. Έκανα ό,τι μπορούσα για να την κάνω να γελάσει».

Και αν μπορούσες να ψιθυρίσεις κάτι στον εαυτό σου αυτή την περίοδο της ζωής σου τι θα σου έλεγες;

«Θα μου ψιθύριζα να ζω και να απολαμβάνω την κάθε στιγμή στο έπακρο. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και κάνοντας το παιδί μου το συνειδητοποίησα ακόμα πιο έντονα. Βλέπω τα στάδια της ζωής του να αλλάζουν και από μωρό να γίνεται αγοράκι και θέλω να ζήσω την κάθε στιγμή αυτής της πορείας. Το ίδιο θέλω να κάνω σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου».

Η Ελένη Φουρείρα και ο Αλμπέρτο Μποτία είναι μαζί από το 2017 ενώ ο γιος τους ήρθε στη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023.

