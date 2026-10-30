Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει και τα ορεινά της χώρας να έχουν «ασπρίσει», η ζήτηση για θέρμανση ανεβαίνει.

Τις πληροφορίες για το εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και σε ποιο ύψος μετέδωσε για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, με τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Γιώργος Παππούς.

Σε σχέση με 15 μέρες πριν που έγιναν οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις, τα πράγματα παραμένουν ίδια. Η διεθνής τιμή του Brent είναι αυτή τη στιγμή τα 113 δολάρια κι αντίστοιχα στα 193 δολάρια είναι η τιμή του diesel. Γι' αυτό ήταν μονόδρομος η παράταση των επιδοτήσεων.

Το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών ότι συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY υπάρχει πιδότηση 20 λεπτά ανά λίτρο και άλλα 20 λεπτά είναι η επιδότηση από το κράτος, δηλαδή συνολικά 40 λεπτά.

Με αυτά τα δεδομένα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα παραμένει στα 1,56 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο στην επικράτεια. Είμαστε στη 19η θέση όσον αφορά την τιμή σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεχίζεται και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία ανέρχεται στα 15 λεπτά και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Βέβαια, υπάρχει μεγάλη αναμονή και για το τι θα συμβεί αναφορικά με το φυσικό αέριο. Ήδη η τιμή του σήμερα έχει ξεπεράσει πάλι τα 100 ευρώ. Πρόκειται για υψηλό δεκαετίας και για πολλά σπίτι αυτό θα είναι δυσεπίλυτος γρίφος.



