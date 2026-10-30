Πετρέλαιο θέρμανσης: Motor Oil & HELLENiQ ENERGY συνεχίζουν την επιδότηση

Στα 1,56 ευρώ η μέση τιμή του στην Ελλάδα - 19η θέση στην Ευρώπη

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζεται με 40 λεπτά ανά λίτρο (20 λεπτά από Motor Oil & HELLENiQ ENERGY και 20 λεπτά από το κράτος).
  • Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα είναι περίπου 1,56 ευρώ ανά λίτρο.
  • Η διεθνής τιμή του Brent είναι 113 δολάρια, ενώ η τιμή του diesel φτάνει τα 193 δολάρια.
  • Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης είναι 15 λεπτά και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.
  • Η τιμή του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ, σημειώνοντας υψηλό δεκαετίας.

Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει και τα ορεινά της χώρας να έχουν «ασπρίσει», η ζήτηση για θέρμανση ανεβαίνει.

Τις πληροφορίες για το εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και σε ποιο ύψος μετέδωσε για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, με τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Γιώργος Παππούς.

Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο

Σε σχέση με 15 μέρες πριν που έγιναν οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις, τα πράγματα παραμένουν ίδια. Η διεθνής τιμή του Brent είναι αυτή τη στιγμή τα 113 δολάρια κι αντίστοιχα στα 193 δολάρια είναι η τιμή του diesel. Γι' αυτό ήταν μονόδρομος η παράταση των επιδοτήσεων.

Το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών ότι συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. 

Πετρέλαιο θέρμανσης: Motor Oil & HELLENiQ ENERGY συνεχίζουν την επιδότηση

Υπενθυμίζεται ότι από τη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY υπάρχει πιδότηση 20 λεπτά ανά λίτρο και άλλα 20 λεπτά είναι η επιδότηση από το κράτος, δηλαδή συνολικά 40 λεπτά.

Με αυτά τα δεδομένα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα παραμένει στα 1,56 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο στην επικράτεια. Είμαστε στη 19η θέση όσον αφορά την τιμή σε όλη την Ευρώπη.

Οι συμβουλές του ΚΕΠΚΑ για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης

Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεχίζεται και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία ανέρχεται στα 15 λεπτά και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Βέβαια, υπάρχει μεγάλη αναμονή και για το τι θα συμβεί αναφορικά με το φυσικό αέριο. Ήδη η τιμή του σήμερα έχει ξεπεράσει πάλι τα 100 ευρώ. Πρόκειται για υψηλό δεκαετίας και για πολλά σπίτι αυτό θα είναι δυσεπίλυτος γρίφος. 

 

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