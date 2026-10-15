Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο

«Κλειδί» η επιδότηση των 0,20 ευρώ από Motor Oil και Helleniq Energy

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/10/2026)

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Με μέση τιμή περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σχεδόν 20 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης περιόδου, στα τέλη Απριλίου. Στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει τα πρώτα τηλεφωνήματα για παραγγελίες, με τους καταναλωτές να αναζητούν οικονομικότερες λύσεις ενόψει του χειμώνα. 

Σύμφωνα με την εικόνα από την αγορά, στην Αττική καταγράφονται τιμές κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ στη νησιωτική Ελλάδα και σε περιοχές της περιφέρειας οι τιμές είναι αυξημένες κατά περίπου 10 λεπτά, λόγω και του μεταφορικού κόστους, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει το 1,75 ευρώ το λίτρο. 

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πιο ακριβό στην Ευρώπη απ’ ότι στην Ελλάδα

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής παίζει η επιδότηση των 20 λεπτών από τα διυλιστήρια τη Motor Oil και την Helleniq Energy. Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι το τελικό κόστος για τον καταναλωτή εξαρτάται και από την παραγγελία, καθώς οι μικρές ποσότητες διατίθενται συνήθως σε υψηλότερη τιμή ανά λίτρο.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα.

Οι αντιδράσεις των καταναλωτών 

Παρά τη μείωση της τιμής σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, οι καταναλωτές εξακολουθούν να εκφράζουν την ανησυχία τους για το κόστος της θέρμανσης. Ορισμένοι αναγνωρίζουν ότι η επιδότηση προσφέρει μια μικρή ανακούφιση, άλλοι όμως θεωρούν ότι δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η οικονομική επιβάρυνση από τα ακριβά καύσιμα. 

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Μάλιστα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι αντί των επιδοτήσεων θα έπρεπε να εξεταστεί η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, προκειμένου να περιοριστεί ουσιαστικότερα το κόστος για τα νοικοκυριά.

Η εξέλιξη των διεθνών τιμών και η πορεία της ζήτησης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των τιμών τις επόμενες εβδομάδες, με καταναλωτές και πρατηριούχους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.
 

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