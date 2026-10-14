Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ (βίντεο Star)

Σημαντικά ακριβότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σε σύγκριση με την τιμή εκκίνησης που αναμένεται αύριο στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι, όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το παράδειγμα από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Γερμανία, το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 1, 73 ευρώ το λίτρο, 18 λεπτά ακριβότερα από την Ελλάδα. Στη Γαλλία, η ψαλίδα ανοίγει ακόμη περισσότερο: 1, 91 ευρώ.

Μάλιστα, στη γειτονική μας Ιταλία, η τιμή σπάει το φράγμα των 2 ευρώ, φτάνοντας τα 2, 06 ευρώ! Για να γεμίσει μια δεξαμενή χιλίων λίτρων, ένα ιταλικό νοικοκυριό χρειάζεται 513 ευρώ περισσότερα από ένα ελληνικό.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ

Στην Πορτογαλία, μια οικονομία σχετικά κοντά σε μέγεθος με την ελληνική, το πετρέλαιο φτάνει τα 2, 20 ευρώ, δηλαδή 65 λεπτά ακριβότερα το λίτρο.

Αλλά και στη Φινλανδία, όπου ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς και η θέρμανση απαραίτητη για πολλούς μήνες, το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 2, 05 λεπτά το λίτρο, μισό ευρώ ακριβότερα από την Ελλάδα.