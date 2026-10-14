Πετρέλαιο θέρμανσης: Πιο ακριβό στην Ευρώπη απ’ ότι στην Ελλάδα

Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή σε Ιταλία, Πορτογαλία, Φινλανδία

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Οικονομια
Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι σημαντικά ακριβότερο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε σύγκριση με την Ελλάδα.
  • Στη Γερμανία κοστίζει 1,73 ευρώ το λίτρο, στη Γαλλία 1,91 ευρώ και στην Ιταλία 2,06 ευρώ.
  • Ένα ιταλικό νοικοκυριό πληρώνει 513 ευρώ περισσότερα για 1000 λίτρα από ένα ελληνικό.
  • Στην Πορτογαλία η τιμή φτάνει τα 2,20 ευρώ, ενώ στη Φινλανδία 2,05 ευρώ το λίτρο.
  • Η Ελλάδα παραμένει σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημαντικά ακριβότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σε σύγκριση με την τιμή εκκίνησης που αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. 

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Χαρακτηριστικό είναι, όπως ανέφερε η  Δέσποινα Μανδελενάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το παράδειγμα από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ

Στη Γερμανία, το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 1, 73 ευρώ το λίτρο, 18 λεπτά ακριβότερα από την Ελλάδα. Στη Γαλλία, η ψαλίδα ανοίγει ακόμη περισσότερο: 1, 91 ευρώ. 

Μάλιστα, στη γειτονική μας Ιταλία, η τιμή σπάει το φράγμα των 2 ευρώ, φτάνοντας τα 2, 06 ευρώ!  Για να γεμίσει μια δεξαμενή χιλίων λίτρων, ένα ιταλικό νοικοκυριό χρειάζεται 513 ευρώ περισσότερα από ένα ελληνικό. 

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ  

Στην Πορτογαλία, μια οικονομία σχετικά κοντά σε μέγεθος με την ελληνική, το πετρέλαιο φτάνει τα 2, 20 ευρώ, δηλαδή 65 λεπτά ακριβότερα το λίτρο. 

Αλλά και στη Φινλανδία, όπου ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς και η θέρμανση απαραίτητη για πολλούς μήνες, το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 2, 05 λεπτά το λίτρο, μισό ευρώ ακριβότερα από την Ελλάδα.

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