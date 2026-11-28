Μια νέα σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων της CIA και του αμερικανικού Πενταγώνου φέρνει ξανά στο επίκεντρο ένα από τα πιο επίμονα ερωτήματα της σύγχρονης ιστορίας: τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τις αναφορές για άγνωστα αντικείμενα στον ουρανό;

Η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα 40 έγγραφα και τρία στρατιωτικά βίντεο, τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές για ασυνήθιστα εναέρια φαινόμενα από τη δεκαετία του 1950 έως και το 2026.

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