Μπαράζ ειδοποιητηρίων με πρόσθετους φόρους ετοιμάζεται να εξαπολύσει τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο χιλιάδες φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ή εμφάνισαν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Η φορολογική διοίκηση ανεβάζει ταχύτητες στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων του φορολογικού έτους 2020 που υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή.

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