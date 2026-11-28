Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπαρχουν όμως κάποια κομβικά σημεία. Πώς υπολογίζεται η ζημιά, τι προκύπτει για πολιτικά πρόσωπα και γιατί το κατηγορητήριο δείχνει ότι ο κύκλος των εμπλεκομένων, αναμένεται να ανοίξει κι άλλο, φτάνοντας μέχρι και τους φυσικούς αυτουργούς.

Η ζημιά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 87.000.000 ευρώ. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει τους διαγωνισμούς, μέσω των οποίων η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ανέλαβε τα έργα σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως «στημένους», έναν ισχυρισμό, ωστόσο, που οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, σε ενέργειές τους, καθώς και σε επικοινωνίες που είχαν ακόμη και με την Κομισιόν. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ποινική ευθύνη υπουργού ή γενικού γραμματέα υπουργείου. Αυτός είναι και ο λόγος που η δικογραφία δε διαβιβάζεται στη Βουλή βάσει του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όπως είχε συμβεί, για παράδειγμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έγιναν έρευνες σε γραφεία και κατοικίες, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, όχι μόνο από τους κατηγορούμενους, αλλά και από στελέχη οργανισμών που υπέγραψαν συμβάσεις με την ΤΕΧΑΝ.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται επίσης φάκελοι, σημειώσεις και περίπου 80.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας ενισχύεται και από καταγραφές νόμιμων επισυνδέσεων.

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ρητή αναφορά σε «ηθική αυτουργία», μένει πλέον να εντοπιστούν και οι φυσικοί αυτουργοί των αδικημάτων. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι οι έρευνες θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα — κυρίως σε στελέχη φορέων και οργανισμών που είτε υπέγραψαν τις επίμαχες συμβάσεις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης είτε δεν έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν υπάρξει.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star