«Εγώ κι αν έχω πληρώσει το τίμημα της δημοσιότητας. Αλλά η διαφορά είναι ότι δε με αφορά πια», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Βανδή, μιλώντας για την αναγνωρισιμότητα και τα σχόλια που συνοδεύουν κάθε δημόσια εμφάνισή της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου του Madame Figaro και, σε συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Αντωνάτο, αποκαλύπτει πώς έχει αλλάξει η στάση της απέναντι στην κριτική, αλλά και γιατί έχει επιλέξει πλέον να βάζει σε προτεραιότητα τη δική της χαρά.

Η Δέσποινα Βανδή παραδέχτηκε πως στο παρελθόν την επηρέαζε πολύ η γνώμη των άλλων, σε αντίθεση με σήμερα, που δεν επιτρέπει στα σχόλια να καθορίζουν τις επιλογές της. Όπως εξήγησε, η έκθεση στα social media έχει κάνει ακόμη πιο εύκολη τη δημόσια κριτική, με τον καθένα να αισθάνεται πως μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του.

«Παλιά με αφορούσε πάρα πολύ. Πλέον πιστεύω ότι η ζωή μας πρέπει να μας αφορά σε πρώτη φάση. Το πώς νιώθουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ζεις για τους άλλους.Παλιότερα γινόταν μέσα από κάποια περιοδικά ή μέσα από κάποιες εκπομπές. Τώρα πλέον, με τα social media, άπαντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Εάν μπεις σε αυτή την παγίδα, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει με τη χαρά σου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα σχόλια για τις προσωπικές τους στιγμές

Η σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις κοινές εμφανίσεις τους και τις αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης να γίνονται συχνά αντικείμενο σχολιασμού. Οι δυο τους δεν έχουν κρύψει τον έρωτά τους, επιλέγοντας να ζουν τη σχέση τους χωρίς να αποφεύγουν τις δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας.

Στη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν είχε σκεφτεί ποτέ ότι η μεγάλη έκθεση της σχέσης τους θα μπορούσε να επηρεάσει την ισορροπία τους. Η ίδια αναγνώρισε πως τα σχόλια είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της δημοσιότητας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αφήνει πλέον τις απόψεις των άλλων να επηρεάζουν την προσωπική της ζωή.

«Είναι μέρος της δημοσιότητας αυτό το πράγμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του συμβεί είναι αφελής, το λιγότερο. Φυσικά και θα συμβεί, αλλά και πάλι σου λέω, δεν με αφορά. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποια στερεότυπα. Τα μοτίβα είναι τόσο ισχυρά, μας τα φυτεύουν από τόσο μικρή ηλικία μέσα μας, που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το σωστό από το λάθος».