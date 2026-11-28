Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται μια 9χρονη που φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ στο σπίτι της, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη η 30χρονη μητέρα της.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο αργά το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, το ποτό που φέρεται να κατανάλωσε ήταν ρακή.

Η μητέρα μετέφερε την 9χρονη στο νοσοκομείο

Η ανήλικη έφτασε στο ΠΑΓΝΗ με ιδιωτικό μέσο, όπως αναφέρει το Cretalive. Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη και το eKriti, τη μετέφερε η ίδια η μητέρα της, μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Η 9χρονη παρέμενε στο νοσοκομείο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στα δημοσιεύματα για το περιστατικό δεν αναφέρεται πόσο αλκοόλ φέρεται να κατανάλωσε ή ποια συμπτώματα παρουσίασε πριν από τη μεταφορά της.

Τι εξετάζει η αστυνομία μετά τη σύλληψη της 30χρονης

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες του περιστατικού μέσα στο σπίτι και το πώς έφτασε το ποτό στα χέρια της ανήλικης. Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, τα διαθέσιμα ρεπορτάζ ανέφεραν τη σύλληψη της μητέρας χωρίς να προσδιορίζουν ποια κατηγορία της αποδίδεται.

Τι αξιολογούν οι γιατροί όταν ένα παιδί έχει πιει αλκοόλ

Σύμφωνα με τις κλινικές οδηγίες του παιδιατρικού νοσοκομείου Royal Children’s Hospital της Μελβούρνης, για την εκτίμηση ενός παιδιού που έχει καταναλώσει αλκοόλ έχει σημασία τι ήπιε, σε τι ποσότητα και πόσος χρόνος έχει περάσει. Οι γιατροί αξιολογούν το επίπεδο συνείδησης, την αναπνοή και τη θερμοκρασία του παιδιού.

Ανάλογα με την εικόνα του, μπορεί επίσης να μετρήσουν τη γλυκόζη στο αίμα, καθώς μία από τις επιπλοκές της κατανάλωσης αλκοόλ σε παιδιά είναι η υπογλυκαιμία.

Η βαρύτητα ενός τέτοιου περιστατικού μπορεί να ποικίλλει. Η αστάθεια στις κινήσεις μπορεί να εμφανιστεί σε ηπιότερες περιπτώσεις, ενώ η μειωμένη ανταπόκριση του παιδιού ή η επιβράδυνση της αναπνοής απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση. Οι ίδιες οδηγίες αναφέρουν ότι, πριν από το εξιτήριο, οι γιατροί ελέγχουν αν το παιδί έχει επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης και αν η θερμοκρασία, η γλυκόζη και τα υπόλοιπα ευρήματα των εξετάσεων είναι φυσιολογικά.

Στην Ελλάδα, το Κέντρο Δηλητηριάσεων παρέχει δωρεάν πληροφορίες και οδηγίες στο κοινό, στους γιατρούς και στα νοσοκομεία για περιστατικά που αφορούν όλες τις ηλικίες. Η γραμμή 210 7793777 λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.