Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη και οι δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, έπειτα από αρκετό καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζουν να απασχολούν τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε με πολλή αγάπη για την παρουσιάστρια, με την οποία συνεργάστηκε για 12 χρόνια. Οι δυο τους μοιράστηκαν μια μακρά τηλεοπτική διαδρομή, αλλά και μια σχέση που, όπως περιέγραψε η ίδια, ξεπέρασε τα επαγγελματικά όρια.

«Τι να πω για αυτό το κορίτσι που 12 χρόνια ήμασταν μαζί. Με το που σκάει μύτη στην αίθουσα αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται μια ενέργεια, ότι μπαίνει μια σταρ. Μπαίνει φως. Έχουμε κοιμηθεί, έχουμε ξυπνήσει, έχουμε φάει. Η Ελένη είναι ένας άνθρωπος στην κατηγορία σταρ. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια ενοχοποίηση στο γέλιο στην τηλεόραση, όπως αυτό που λέει η Ελένη. Να κάνουμε αστεία πράγματα στην τηλεόραση, θα τα δεχτεί όμως ο κόσμος;

Είχαμε σχέση ζωής, την αγαπώ και την εκτιμώ βαθιά. Μιλάμε ούτως ή άλλως, είναι ένας άνθρωπος που θα μου στείλει: “Πώς λένε αυτό το μαγαζί που τρως παϊδάκια στο Παγκράτι;”», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα»

Η ίδια στάθηκε και στη σημερινή καθημερινότητα της Ελένης Μενεγάκη, τονίζοντας πως η αποχή της από την τηλεόραση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι ευτυχισμένη ή δημιουργική. Όπως εξήγησε, η ζωή δεν περιορίζεται στην επαγγελματική παρουσία μπροστά από τις κάμερες.

«Αυτό που εγώ είδα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ χαρούμενος, ήρεμος. Πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε στην τηλεόραση και να κάνουμε μια άλλη δουλειά που μας καλύπτει και να σου λένε “Τηλεόραση δεν κάνεις όμως, ε;”. Σαν να μην υπάρχει ζωή εκτός τηλεόρασης. Αυτό αποδεικνύει ότι η ζωή της είναι υπέροχη».

Η τηλεόραση που έζησαν μαζί και η πρόταση για έναν διαφορετικό ρόλο

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική εποχή που έζησε δίπλα στην Ελένη Μενεγάκη, θυμίζοντας στιγμές που σήμερα μοιάζουν διαφορετικές. Όπως είπε, ακόμη και ένα απλό θέμα, όπως το τυροκούλουρο, μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για μια μεγάλη τηλεοπτική συζήτηση και να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

«Θέλω να σας πω ότι ζήσαμε μια τηλεόραση που κάναμε 25 λεπτά ανάλυση για το τυροκούλουρο και κάναμε νούμερα 25%. Δεν ήταν εύκολο για τους απέναντι που έλεγαν “Τι βάζω στη σκαλέτα απέναντι από το τυροκούλουρο;”».

Στη συνέχεια, σχολίασε τη θέση της Ελένης Μενεγάκη για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην τηλεόραση, επισημαίνοντας πως το κοινό έχει πλέον διαφορετικές συνήθειες και λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του.

«Επίσης, ακούσατε ότι δεν τη δαιμονοποιεί την τηλεόραση, γιατί, όπως λέει, τα πράγματα κάνουν κύκλους. Είμαι στη σχολή Μενεγάκη γιατί δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε μια κόντρα οι ψυχαγωγικοί με τους ενημερωτικούς. Απλά, η τηλεόραση πια, νομίζω ότι και αυτό επισημαίνει η Ελένη Μενεγάκη, πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση “σούπερ μάρκετ”. Ο κόσμος δεν έχει πια τον χρόνο να κάθεται αραχτός να βλέπει τη Ζαρίφη να αλλάζει ρούχα. Περνάμε διαφορετική φάση».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε πως έχει συζητήσει και προσωπικά με την Ελένη Μενεγάκη το ενδεχόμενο να αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο στον τηλεοπτικό χώρο. Μάλιστα, θεωρεί πως η πολυετής εμπειρία της και η γνώση της για το μέσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν συμβουλευτικά σε έναν τηλεοπτικό σταθμό.

«Για εμένα η Ελένη, το έχω πει και στην ίδια, θα ήταν αυτή τη στιγμή πολύτιμη σαν στέλεχος σε κανάλι, συμβουλευτικά. Δηλαδή, είδατε ότι έχει μια δομημένη άποψη και μια ματιά 30 χρόνων».