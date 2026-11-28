Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας στο Τέξας, η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει όμορφες στιγμές με τον σύζυγό της, Jake Medwell.

Το ζευγάρι επέλεξε να κάνει μια εξωτική απόδραση με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, αφήνοντας για λίγο πίσω την καθημερινότητά του και απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και τις βουτιές σε έναν εντυπωσιακό προορισμό.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της. Σε ορισμένα στιγμιότυπα ποζάρει με φόντο τα άγρια νερά του ωκεανού, ενώ σε ένα άλλο απαθανάτισε τον σύζυγό της να απολαμβάνει την πισίνα.

Μάλιστα, η Αμαλία Κωστοπούλου θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει ζήσει μέσα στο 2026, κάνοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στην οικογένεια και στα όνειρά της που έγιναν πραγματικότητα.

«Να ξυπνάς με υγεία, αντικρίζοντας τόση ομορφιά και έχοντας γύρω σου την οικογένειά σου που σε αγαπά. Ευχαριστώ, 2026, που έκανες πραγματικότητα όλα μου τα πιο τρελά όνειρα. Νιώθω ακόμη πιο ευγνώμων και εύχομαι σε όλους μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών», έγραψε στη λεζάντα της.

Η Αμαλία και ο Jake Medwell, που παντρεύτηκαν και ξεκίνησαν τη δική τους κοινή ζωή στις ΗΠΑ, φαίνεται πως απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις στιγμές που περνούν μαζί, με την ίδια να μοιράζεται επιλεκτικά εικόνες από την προσωπική της ζωή.