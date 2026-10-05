Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντουγουελ: Full ερωτευμένοι σε βραδινή έξοδο!

Το τρυφερό φιλί του ζευγαριού στη συναυλία των RÜFÜS DU SOL

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 05.10.26, 09:01

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, παρακολούθησαν το Austin City Limits Music Festival στο Τέξας.
  • Η Αμαλία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω Instagram, περιλαμβάνοντας προσωπικές στιγμές με τον σύζυγό της.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2026 στη Μεσσηνία, μετά από πολιτικό γάμο το 2025 στο Τέξας.
  • Ζουν μόνιμα στο Λος Άντζελες και συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στο Austin City Limits Music Festival, στο Τέξας, όπου απόλαυσε από κοντά τη συναυλία των RÜFÜS DU SOL.

Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της

Μέσα από τα Instagram Stories της, η μεγαλύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έδωσε στους followers της μια μικρή γεύση από τη βραδιά τους.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μία πιο προσωπική στιγμή με τον αγαπημένο της. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και venture capitalist την κρατά στην αγκαλιά του, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί με φόντο τη φωτισμένη σκηνή του φεστιβάλ.

Αμαλία Κωστοπούλου: Το τρυφερό φιλί με τον Τζέικ Μέντγουελ στη συναυλία των RÜFÜS DU SOL

Αμαλία Κωστοπούλου: Το τρυφερό φιλί με τον Τζέικ Μέντγουελ στη συναυλία των RÜFÜS DU SOL

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ ζουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μοιράζονται συχνά στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.

Αμαλία Κωστοπούλου: «Την εβδομάδα πριν τον γάμο κατέρρευσα»

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι, που ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, είχε ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στο Τέξας τον Οκτώβριο του 2025.

 

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ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΖΕΙΚ ΜΕΝΤΓΟΥΕΛ
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