Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στο Austin City Limits Music Festival, στο Τέξας, όπου απόλαυσε από κοντά τη συναυλία των RÜFÜS DU SOL.

Μέσα από τα Instagram Stories της, η μεγαλύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έδωσε στους followers της μια μικρή γεύση από τη βραδιά τους.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μία πιο προσωπική στιγμή με τον αγαπημένο της. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και venture capitalist την κρατά στην αγκαλιά του, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί με φόντο τη φωτισμένη σκηνή του φεστιβάλ.

Αμαλία Κωστοπούλου: Το τρυφερό φιλί με τον Τζέικ Μέντγουελ στη συναυλία των RÜFÜS DU SOL

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ ζουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μοιράζονται συχνά στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι, που ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, είχε ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στο Τέξας τον Οκτώβριο του 2025.