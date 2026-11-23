Σοβαρά τραυματισμένη, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου. Η γυναίκα έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», η γυναίκα ακολουθούσε καθημερινά μια συγκεκριμένη διαδρομή, ξεκινώντας από τη μαρίνα της Βουλιαγμένης, όπου συνήθιζε να πίνει τον πρωινό της καφέ.

Στη συνέχεια, περπατούσε μέχρι τις εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής εταιρείας του συζύγου της, στην περιοχή της Βάρης – Κορωπίου, μια απόσταση, περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Το περπάτημα αποτελούσε μέρος της καθημερινής άσκησής της, καθώς, όταν έφτανε στην εταιρεία, συνέχιζε το πρόγραμμα γυμναστικής της με personal trainer σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Χριστίνα Βακάκη: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες του τροχαίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο συγκεκριμένο σημείο, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, υπάρχει τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία. Πιθανόν λοιπόν να υπήρξε παρέμβαση στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία να επηρέασε την κίνηση των οχημάτων και των πεζών.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η κόρη του επιχειρηματία να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο θεωρώντας ότι μπορούσε να περάσει, ενώ την ίδια στιγμή κινήθηκε και το αυτοκίνητο που την παρέσυρε.

Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί από την τροχαία.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Χριστίνα Βακάκη, σε αντίθεση με όσα αρχικά είχαν διαρρεύσει, δε φορούσε ακουστικά, ούτε άκουγε μουσική την ώρα του περιστατικού.

Χριστίνα Βακάκη: Πολυτραυματίας με σοβαρά κατάγματα

Όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας της, η γυναίκα βρίσκεται εκτός κινδύνου, παραμένει όμως πολυτραυματίας.

Συγκεκριμένα, έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη, στον αστράγαλο και στον αγκώνα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει σειρά επεμβάσεων για την αντιμετώπιση των τραυματισμών της.

Η αποκατάσταση αναμένεται να είναι μια απαιτητική διαδικασία, καθώς τα τραύματά της είναι σοβαρά.