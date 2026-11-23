Σημαντικές αλλαγές για τους οδηγούς φέρνει το νέο σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, ειδικοί περιορισμοί για τους νέους οδηγούς, ηλικιακό όριο για την οδήγηση αυτοκινήτων άνω των 340 ίππων και αναπροσαρμογή προστίμων για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει επίσης αλλαγές στην αφαίρεση και επιστροφή αδειών οδήγησης, αυστηρές κυρώσεις για μη ευκρινείς πινακίδες κυκλοφορίας και διευκρινίσεις για τα όρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών.

Νέος ΚΟΚ: Κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στις εξετάσεις οδήγησης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στις πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας μέσω tablet που θα χρησιμοποιεί ο εξεταστής, αλλά και φορητής κάμερας 360 μοιρών, η οποία θα είναι εστιασμένη στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή.

Παράλληλα, εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης μέσω QR code. Η διαδικασία θα αφορά τον εξεταστή, το εκπαιδευτικό όχημα και το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου.

Στο σύστημα προβλέπεται να ενταχθεί και αυτοματοποιημένος έλεγχος με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σωστά και λειτουργούν κανονικά.

Το οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρείται για διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης. Προβλέπεται, επίσης, διαδικασία ελέγχου της πρακτικής δοκιμασίας και αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις πλαστογραφίας ή παραπλάνησης σχετικά με την ταυτότητα του υποψηφίου.

Επιπλέον, συστήνεται ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτικών οχημάτων των σχολών οδήγησης.

Νέος ΚΟΚ: Ειδικό σήμα για έναν χρόνο και περιορισμοί στα supercars

Αλλαγές προβλέπονται και για όσους αποκτούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι νέοι οδηγοί θα υποχρεούνται να τοποθετούν στο αυτοκίνητο που οδηγούν ειδικό σήμα αναγνώρισης για έναν χρόνο από την απόκτηση του διπλώματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για την οδήγηση αυτοκινήτων υψηλής ιπποδύναμης.

Συγκεκριμένα, για να μπορεί κάποιος να οδηγεί αυτοκίνητο με ισχύ άνω των 340 ίππων, θα πρέπει:

Να έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του.

Να έχουν περάσει τουλάχιστον τρία χρόνια από την απόκτηση της άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Με αυτόν τον τρόπο εισάγονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την οδήγηση ιδιαίτερα ισχυρών αυτοκινήτων, με επίκεντρο την ηλικία και την οδηγική εμπειρία.

Νέος ΚΟΚ: Πότε επιστρέφεται το δίπλωμα για οδήγηση χωρίς την κατάλληλη κατηγορία

Σημαντική αλλαγή προτείνεται και για όσους οδηγούν όχημα χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης.

Το νέο πλαίσιο διατηρεί το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, ωστόσο αλλάζει τη διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος.

Ειδικότερα, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης περιορίζεται από έναν χρόνο σε έναν μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην αντίστοιχη κατηγορία.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης και την επιβολή της αφαίρεσης, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για επέκταση της άδειάς του.

Θα πρέπει στη συνέχεια να ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική εξέταση, εφόσον αυτή απαιτείται, καθώς και την πρακτική δοκιμασία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών, η ετήσια αφαίρεση θα παύει αυτοδικαίως και το δίπλωμα θα αποδεσμεύεται.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται να έχει και αναδρομική ισχύ, εφόσον έχει ήδη παρέλθει ο πρώτος μήνας από τη διαπίστωση της παράβασης.

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 60 ευρώ χωρίς αφαίρεση διπλώματος για παράνομη στάθμευση

Αλλαγές έρχονται και στις κυρώσεις για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης.

Για τις παραβάσεις που υπάγονται στην κατηγορία Ε1-Β, το σχέδιο νόμου προβλέπει διπλασιασμό του χρηματικού προστίμου, το οποίο διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, χωρίς παράλληλη προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δέκα ημέρες.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Στάθμευση πάνω σε νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες.

Στάθμευση σε θέσεις επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, όπως η Ρ-40 για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.

Ωστόσο, οι αυστηρές κυρώσεις παραμένουν για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις. Δεν αλλάζει, δηλαδή, το αυστηρό πλαίσιο για όσους σταθμεύουν σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών ή λεωφορειολωρίδες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ότι, όταν διαπιστώνονται ταυτόχρονα περισσότερες από μία παραβάσεις στάθμευσης, θα βεβαιώνεται εκείνη που επισύρει το βαρύτερο διοικητικό μέτρο ή, εφόσον δεν προβλέπεται τέτοιο μέτρο, το υψηλότερο πρόστιμο.

Εάν, πάντως, η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται για περισσότερες από τρεις ώρες, θα υπάρχει δυνατότητα βεβαίωσης νέας παράβασης.

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 2.000 ευρώ για μη ευκρινείς πινακίδες

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι προβλέψεις για τα οχήματα των οποίων οι πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από κάμερες και άλλα τεχνικά μέσα ελέγχου.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Η ίδια κύρωση προβλέπεται και στην περίπτωση που έστω μία από τις πινακίδες του οχήματος δεν είναι ευκρινώς ορατή ή αναγνωρίσιμη από τα τεχνικά μέσα.

Νέος ΚΟΚ: Τι αλλάζει για τη ΛΕΑ και τα όρια ταχύτητας

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων οδικής βοήθειας στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά στους αυτοκινητοδρόμους.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από τον επιτρεπόμενο αριθμό.

Όσον αφορά τα όρια ταχύτητας, το σχέδιο νόμου εξειδικεύει την εφαρμογή του ανώτατου ορίου των 30 χλμ./ώρα εντός κατοικημένων περιοχών.

Το συγκεκριμένο όριο αφορά:

Μονόδρομους με μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Οδούς διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, χωρίς διαχωριστική νησίδα.

Αντίθετα, το ανώτατο όριο ταχύτητας διαμορφώνεται στα 50 χλμ./ώρα σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα.