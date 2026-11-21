Πρεμιέρα έκαναν χθες βράδυ ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ρία Ελληνίδου, με το Κέντρο Αθηνών να είναι ασφυκτικά γεμάτο και να υποδέχεται θερμά τους δύο καλλιτέχνες.

Αποθέωση για Κωνσταντίνο Αργυρό και Ρία Ελληνίδου στην πρεμιέρα τους

Ανάμεσα στους θαμώνες ξεχώρισε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος βρέθηκε στα πρώτα τραπέζια για να απολαύσει από κοντά τη σύντροφό του.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά, δημοσιεύοντας στα Insta Stories του ένα βίντεο με την αγαπημένη του να τραγουδά πάνω στη σκηνή.

Η Ρία Ελληνίδου ανέβηκε στην πίστα με ένα εντυπωσιακό λευκό σύνολο που έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε tag τον λογαριασμό της, συνοδεύοντας το βίντεο με ένα αρκουδάκι, μια κόκκινη καρδιά και έναν μονόκερο.

Το ζευγάρι πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του και οι κοινές του αναρτήσεις είναι όλο και πιο συχνές, επιβεβαιώνοντας την όμορφη περίοδο που διανύει.

Η συνύπαρξη του Κωνσταντίνου Αργυρού με τη Ρία Ελληνίδου αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά σχήματα του φετινού χειμώνα, με την πρεμιέρα τους να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου και γνωστών προσώπων συμπεριλαμβανομένου και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, που στηρίζει σταθερά τη σύντροφό του σε κάθε της βήμα.