Μια ανάσα δροσιάς μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αναζήτησαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, και πήγαν στη θάλασσα.

Το ζευγάρι δεν ήταν μόνο του αλλά είχε μαζί και τις δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα.

Οι πεντάχρονες κουκλίτσες τους έδειχναν να το διασκεδάζουν πετώντας βότσαλα στη θάλασσα. H παρουσιάστρια θέλησε να απαθανατίσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή και έτσι μοιράστηκε τη χαρά της με τους φίλους της στα social media δημοσιεύοντας στιγμιότυπα.

“Βγάλαμε ο ένας τον άλλον στην ίδια λήψη χωρίς να το ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να βλέπεις την οικογένειά σου να παίζει και να χαίρεται. Σάκης και Χριστίνα όσο αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις κι αν έχουν πάντα βρίσκουν χρόνο να περνάνε οι τέσσερίς αλλά και να πηγαίνουν ταξίδια.

