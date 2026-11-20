O Πέτρος Πολυχρονίδης καλωσόρισε τον Γιώργο Μαυρίδη και τη Βασιλική Τρουφάκου στο 1% Club, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και απαιτητικούς γρίφους.
Γιώργος Μαυρίδης και Βασιλική Τρουφάκου
Μάλιστα ο παρουσιαστής έκανε και μία αποκάλυψη για την ηθοποιό αναφέροντας πως παλαιότερα είχε δοκιμάσει την τύχη της ως παίκτρια στον «Τροχό της Τύχης».
«Κάνει το 2 στα 2 σήμερα» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης
Ο παρουσιαστής καλωσόρισε στο παιχνίδι και τον Γιώργο Μαυρίδη χαρακτηρίζοντάς τον ταξιδευτή, λάτρη των τατουάζ, λάτρη των ζώων και του ΠΑΟΚ.
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