Το sneak preview που προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» έδωσε μια ακόμη γεύση από τις χιουμοριστικές στιγμές της σειράς «IQ 160», με την Πηνελόπη να αποδεικνύει πως το να συνδυάζεις οικογένεια και απαιτητική δουλειά δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση!

Στο απόσπασμα, η Πηνελόπη εμφανίζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, καθώς προσπαθεί να τα προλάβει όλα μέσα στο σπίτι, έχοντας να φροντίσει τα παιδιά και παράλληλα να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η πρωινή προετοιμασία έχει μετατραπεί σε πραγματικό αγώνα δρόμου. Τα παιδιά ψάχνουν τα ρούχα και τα σχολικά τους, ζητούν τη βοήθειά της και εκείνη προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ενώ πρέπει να φύγει για σκηνή εγκλήματος.

«Έλα, παιδάκια, τελειώνετε! Πρέπει να περάσουμε από πάρα πολλά μέρη», ακούγεται να λέει, προσπαθώντας να βάλει μια τάξη στο χάος.

Η μία κόρη αναζητά το τζιν της, η άλλη ψάχνει το βιβλίο των μαθηματικών και τη φούστα της, με την Πηνελόπη να απαντά με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, λέγοντας μάλιστα στο παιδί της πως είναι τόσο έξυπνο που δε χρειάζεται καν το βιβλίο για να λύσει τις ασκήσεις του!

Μέσα σε όλα, προσπαθεί να καθησυχάσει τα παιδιά και να τα κάνει να βιαστούν, καθώς ο χρόνος πιέζει και η δουλειά την περιμένει.

Το απόσπασμα κλείνει με την Πηνελόπη να χάνει την υπομονή της και να τους υπενθυμίζει πως πρέπει επιτέλους να ετοιμαστούν, αφού έχει να πάει σε σκηνή εγκλήματος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα