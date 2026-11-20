Απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club τον Γιώργο Μαυρίδη και τη Βασιλική Τρουφάκου, σε ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ιδιαίτερες προσωπικότητες και απαιτητικές ερωτήσεις που δοκιμάζουν τη σκέψη και την παρατηρητικότητα των παικτών.

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας παίρνουν θέση στο παιχνίδι, με κοινό στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο!

Ανάμεσά τους συναντάμε έναν ναυτικό, που καλείται να απαντήσει σε μια δοκιμαστική ερώτηση με θέμα έναν ναυτικό κόμπο, μια παίκτρια με το ιδιαίτερο παρατσούκλι «Κατακουζίνα», αλλά και έναν παίκτη από μια πραγματικά πολυπληθή οικογένεια, αφού έχει 15 αδέλφια!! Μάλιστα, ο ίδιος είναι το νούμερο 11!

Ποιος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το 1%;

Ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο του 1% Club, όπου η λογική συναντά τη διασκέδαση, οι απαντήσεις δεν είναι ποτέ αυτονόητες και όλα μπορούν να ανατραπούν μέχρι την τελευταία στιγμή!

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου! Απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star