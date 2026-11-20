Στο κοιμητήριο της Νίκαιας, όπου εδώ και 2,5 μήνες κείτεται η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη και πλήθος κόσμου συνεχίζει καθημερινά να αφήνει ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, προχωρούν οι εργασίες για το μνήμα του καλλιτέχνη βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων.

Το έργο συνεχίζεται με τη σύμφωνη γνώμη και εντολή της οικογένειας, ενώ την επίβλεψη έχει γνωστός μαρμαρογλύπτης σε συνεργασία με αρχιτέκτονα των νοτίων προαστίων και προσωπικό φίλο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», διαψεύδονται όσα είχαν ακουστεί περί εισαγωγής υλικών από το εξωτερικό, όπως από την Ισπανία. Το μνημείο θα κατασκευαστεί αποκλειστικά από κατάλευκα ελληνικά μάρμαρα Νάξου, επιλογή που εκφράζει και όσα θα επιθυμούσε ο ίδιος.

Ο σχεδιασμός κινείται σε μίνιμαλ, λιτές και απλές γραμμές, παραπέμποντας σε ένα λιτό δωρικό «σπιτάκι» με κίονες στην πρόσοψη, ενώ η συνολική αξία του έργου ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Διαστάσεις και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν από τα τελικά σχέδια, το μήκος του μνήματος θα φτάνει τα 4,80 μέτρα, η πρόσοψη θα ξεπερνά το 1,5 μέτρο και το ύψος τα 2 μέτρα, με πολύ χοντρά μάρμαρα πάχους άνω των 20 πόντων. Στην πρόσοψη θα τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά χοντρά μάρμαρα 20 πόντων, μια πόρτα πλάτους 60 πόντων, καθώς και μια προθήκη στα αριστερά της πόρτας όπου θα βρίσκονται το καντήλι και τα κεριά.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ επισημάνθηκε ότι τα μάρμαρα και ορισμένα σίδερα που είχαν τοποθετηθεί αρχικά στον χώρο δεν ανταποκρίνονταν στις σωστές διαστάσεις και προδιαγραφές των τελικών σχεδίων. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε να ξηλωθούν όσα είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Στο σημείο βρέθηκε και ο υπεύθυνος ασφαλείας του κοιμητηρίου, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η απόλυτη στατικότητα της κατασκευής, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος ατυχήματος για τους επισκέπτες που θα περνούν από το μνήμα τα επόμενα χρόνια.